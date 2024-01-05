В Ірані арештували перших підозрюваних в організації вибухів

В Ірані були проведені перші арешти у зв’язку з вибухами смертників в місті Керман біля меморіалу вбитого у 2020 році генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані, що сталися два дні тому. Про це у п'ятницю, 5 січня, заявив міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді, передає агенція dpa. Згідно з іранським інформаційним агентством Tasnim, секретна служба заарештувала підозрюваних у п'яти провінціях країни.

За даними іранських державних ЗМІ, у п'ятницю кількість загиблих внаслідок атаки зросла з 84 до 89. Це був найбільш смертоносний напад за 45-річну історію Ірану. За даними іранських ЗМІ, серед загиблих - близько десятка дітей віком до 15 років.

Нагадаємо, що відповідальність за ці вибухи взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД). У заяві, опублікованій у пов'язаних з терористами Telegram-каналах, йдеться про те, що двоє членів ІД підірвали свої вибухові пояси в натовпі, який зібрався на кладовищі на річницю смерті Сулеймані.

Іранський генерал Касем Сулеймані був убитий в січні 2020 року в результаті удару американського безпілотника в Іраку. Сулеймані командував елітним спецпідрозділом "Аль-Кудс" у складі КВІР, який відповідав за проведення операцій за межами Ірану. Його називали одним із найвпливовіших іранських генералів на Близькому Сході.

США звинувачували його у розробці планів нападу на американських дипломатів та військовослужбовців у регіоні.