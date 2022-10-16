В Ірані спалахнула пожежа у в'язниці для політв'язнів

Іранське агентство IRNA повідомило про загиблих і десятки постраждалих унаслідок пожежі у в'язниці Евін в Тегерані.

Потужна пожежа спалахнула ввечері в суботу, 15 жовтня, у в'язниці Евін в Тегерані, де утримуються політичні в'язні та особи з подвійним громадянством. На відео, поширених у соцмережах зокрема правозахисною організацією Iran Human Rights, видно клуби диму над в'язницею, а також чути стрілянину і сигнал тривоги.

Іранське державне інформагентство IRNA повідомило, що пожежа сталася в результаті бунту ув'язнених, які підпалили у в'язниці склад з білизною. При цьому наголошується, що бунтівниками були не політичні в'язні, а засуджені за дрібні злочини. Інше державне інформагентство Tasnim з посиланням на анонімного іранського чиновника також пише, що в заворушеннях політв'язні не брали участі. Згодом пожежу було локалізовано.

Є загиблі й постраждалі

За інформацією IRNA, внаслідок пожежі загинуло щонайменше четверо ув'язнених, ще 61 в'язень зазнав пошкоджень. Згідно з повідомленням, четверо ув'язнених померли через викликану пожежею задуху. Зазначається, що 51 постраждалий отримав амбулаторне лікування, додає IRNA.

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Очевидці повідомили інформагентству Reuters, що дороги, що ведуть до в'язниці, були перекриті, а на місце події прибули машини швидкої допомоги. Біля входу до в'язниці, за їхніми словами, зібралися родичі ув'язнених.

Незалежних даних про справжні причини та перебіг і наслідки події немає.

Місяць протестів в Ірані

В Ірані вже близько місяця тривають протести через загибель 22-річної курдської жінки Махси Аміні. Вона була затримана поліцією 13 жовтня в Тегерані за неправильне носіння хіджабу і через кілька днів померла.

За версією поліції, дівчині стало недобре у відділку, звідки її відвезли до лікарні, де вона невдовзі померла. За версією рідних, причиною смерті стали побої при затриманні. Смерть Махси Аміні стала приводом для початку масових акцій в Ірані, коли на вулиці вийшли сотні тисяч людей, надходили повідомлення про смерть багатьох демонстрантів.

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