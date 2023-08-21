В Ірані посилять закон про хіджаб

У разі ухвалення нововведень за відмову від носіння хіджабу жінкам в Ірані загрожуватиме до 10 років в'язниці, а штрафи зростуть у тисячі разів.

Комісія парламенту Ірану схвалила в понеділок, 21 серпня, законопроєкт про посилення покарань за порушення закону про обов'язкове носіння хіджабу. На наступному етапі новий закон буде представлений Раді вартових конституції - контрольному органу, що складається з консервативного духовенства, повідомляє агентство новин dpa з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема, агентство Tasnim.

Законопроєкт складається з 70 статей, що передбачають запровадження набагато вищих штрафів і тривалих тюремних термінів для жінок, які відмовляються носити хіджаб, нові жорсткі покарання для знаменитостей і компаній, що порушують закон, і використання штучного інтелекту для виявлення порушниць дрес-коду, інформує телеканал CNN.

Приміром, за порушення закону доведеться миритися з 15-річною забороною займатися професійною діяльністю. Такі обмеження націлені в першу чергу на творчих людей, діячів культури та спортсменів, багато з яких активно виступали проти обмежень щодо хіджабу, уточнює dpa.

Штраф за відмову від хіджабу зросте в тисячі разів

У нинішній редакції іранського законодавства за порушення дрес-коду загрожує тюремне ув'язнення на строк від 10 днів до двох місяців або штраф у розмірі від 50 тисяч до 500 тисяч іранських ріалів (від 1 до 10 євро). Новий пакет законів запроваджує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від п'яти до десяти років, а також штраф у розмірі до 360 мільйонів іранських ріалів (7800 євро).

Реакція на протести

Посилення законодавства стало відповіддю керівництва країни на акції протесту 2022 року. Приводом для них стало вбивство іранською поліцією моралі 22-річної Махси Аміні, затриманої за неправильне носіння хіджабу.

Влада країни жорстоко придушила протести. Офіційні особи підтвердили загибель 300 протестуючих, хоча правозахисники називали цифри більше 400. Були затримані тисячі людей, кількох арештованих - стратили.

Як зазначає агентство dpa, попри припинення протестів, багато жінок і далі чинять опір вимозі носити хіджаб. Особливо запеклий їхній спротив у великих містах. У відповідь влада вже кілька місяців готує запровадження суворіших заходів.

Політичний трюк

У нинішньому вигляді законопроєкт зазнав різкої критики. Це одна з причин, чому уряд вдався до політичного трюку. Відповідно до конституції, він призначив членів спеціальної комісії для ухвалення закону без голосування в парламенті. Кримінально-виконавча реформа, що складається з 70 статей, має бути запроваджена з випробувальним терміном, що є умовою спеціальної процедури, зазначає dpa.

Минулого місяця влада Ірану оголосила повернення сумнозвісної "поліції моралі" для забезпечення виконання вимоги про носіння хіджабу жінками. Хоча лише у грудні 2022 року керівництво країни заявило, що "поліцію моралі" ліквідовано і "вона не має нічого спільного з судовою системою".