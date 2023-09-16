В Ірані до поліції викликали батька загиблої курдки

Молода курдка Масха Аміні померла після затримання поліцією моралі за неправильне носіння головної хустки. У спробі запобігти новому спалаху протестів у річницю її смерті влада Ірану застосовує репресії.

Влада Ірану за рік після смерті курдки Махси Аміні, затриманої за звинуваченням у неправильному носінні головної хустки, намагається запобігти новим акціям протесту і жалобним заходам у її пам'ять, повідомила правозахисна організація Hengaw у суботу, 16 вересня. За словами активістів, біля будинку сім'ї Аміні в місті Сакес у західній частині Ірану було розміщено велику кількість поліцейських.

Hengaw виклала на платформі X (колишній Twitter) фотографії озброєних чоловіків в уніформі силових структур на вулицях міста і магазинів, закритих на знак солідарності з протестувальниками в Сакесі, Санададжі та інших містах іранського Курдистану.

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Акції в пам'ять про Махсу Аміні

Батько Махси Аміні Амджад оголосив про проведення траурного заходу в пам'ять про свою доньку ввечері 16 вересня. За повідомленням іранських ЗМІ у вигнанні, після цього Амджада Аміні викликали в поліцію і зробили йому попередження, але потім відпустили.

Іранські емігранти планують 16 вересня провести марші протесту в цілій низці міст, зокрема в Парижі та Торонто. Напередодні Євросоюз, США і Велика Британія запровадили нові санкції проти Ірану за придушення протестних акцій. МЗС Ірану назвало ці дії "незаконними і недипломатичними".

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Затримання і смерть Аміні

Махса Аміні померла 16 вересня 2022 року після затримання поліцією моралі за звинуваченням у неправильному носінні головної хустки. Її сім'я стверджує, що Махса померла через жорстоке поводження з нею правоохоронцями. Влада Ірану заперечує це.

Смерть Аміні спричинила масові акції протесту по всьому Ірану під гаслом "Жінка, життя, свобода!" Заворушення тривали протягом багатьох місяців. За даними неурядових організацій, під час протестних акцій загинули понад 550 демонстрантів, сімох чоловіків стратили.