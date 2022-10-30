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Місце, де обвалився міст в Індії
Людина на місці обваленого мосту в ІндіїФото: AA/picture alliance
КатастрофиІндія

В Індії обвалився міст: щонайменше 60 загиблих

Олександр Куницький
20 хв. тому

В індійському місті Морбі обрушився підвісний міст. Внаслідок цього загинули щонайменше 60 людей.

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Щонайменше 60 людей загинули в індійському місті Морбі, штат Ґуджарат, у неділю, 30 жовтня, внаслідок обвалу 100-річного підвісного моста. Агенція AFP з посиланням на міністра штату Гуджарат Бріджеша Мерію повідомляє про 60 загиблих та 80 поранених поранених. Водночас, за іншими непідтвердженими повідомленнями ЗМІ, кількість загиблих становить близько 90 осіб.

За повідомленням місцевої влади, на час трагедії на мосту і біля нього перебували близько 500 осіб, включаючи жінок і дітей. Як пишуть місцеві ЗМІ, люди на мосту виконували ритуали з нагоди релігійного фестивалю. Саме в цей момент троси обірвалися, і споруда впала у річку. Нині рятувальники на човнах та водолази намагаються знайти зниклих безвісти. Прем'єр-міністр Нарендра Моді оголосив про компенсацію загиблим і постраждалим.

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233-метровому мосту, що обвалився, близько 100 років. Цього року він сім місяців перебував на ремонті і для відвідувачів його відкрили 26 жовтня. За даними індійської медіа-компанії NDTV, відкриття відбулося, незважаючи на відсутність сертифікату безпеки.

В Індії нерідко трапляються обвали споруд. Наприклад, у Колкаті у 2018 році обвалився міст на залізничну колію. У цьому ж місті у 2016 році понад 20 осіб загинули внаслідок руйнування недобудованого шляхопроводу. Тоді рятувальники витягли з-під бетонних плит майже 100 поранених. У 2011 році близько 30 людей загинули внаслідок обвалу пішохідного мосту через річку в північно-східному штаті Аруначал-Прадеш. У 2006 році понад 30 людей загинули . Тоді обвалився обвалився на пасажирський потяг на залізничній станції у східному штаті Біхар 150-річний міст.

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