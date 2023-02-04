  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Symbolbild | Indien Kinderehe
Фото: Aleksey Gavrikov/Zoonar/picture alliance
СуспільствоІндія

Шлюби з дітьми: в Індії арештували 2,2 тисячі чоловіків

Степан Смишляєв
60 хв. тому

Усі затримання відбулися в одному штаті при розслідуванні справ про одруження чоловіків з неповнолітніми дівчатами. Загалом таких справ налічується більше чотирьох тисяч.

https://p.dw.com/p/4N6ZM

У північно-східному штаті Індії Ассам поліція заарештувала 2,2 тисячі чоловіків в рамках боротьби з укладанням шлюбів з неповнолітніми дівчатами, повідомив у суботу, 4 лютого, в Twitter голова уряду штату Хіманта Бісва Сарма.

За словами начальника поліції Ассама Сінгха, затримання відбулися "на основі 4074 зареєстрованих поліцейськими справ, які стосуються загалом близько 8000 чоловіків", повідомляє агенція AP. Серед затриманих в результаті проведеної поліцією цього тижня операції також понад 50 індуїстських і мусульманських священнослужителів, які укладали шлюби з неповнолітніми.

Сарма, посада якого є виборною, пообіцяв продовжувати боротьбу з дитячими шлюбами до наступних парламентських виборів, які пройдуть у штаті в 2026 році.

Читайте також: Пандемія COVID-19 збільшила ризик укладення дитячих шлюбів - ЮНІСЕФ

Причина високої смертності

В Індії офіційно шлюбний вік становить 21 рік для чоловіків і 18 років для жінок.  Однак через бідність, відсутність освіти та соціальні норми і практику, особливо в сільській місцевості, законодавчі обмеження нерідко порушуються, зауважує AP.

Далеко не завжди таки випадки фіксуються. В Ассамі, де проживає 35 мільйонів людей, у 2021 році було зареєстровано лише 155 випадків дитячих шлюбів, а у 2020 році - 138. За словами Сінгха, такі шлюби є однією з причин високої дитячої та материнської смертності в штаті.

Парламент Індії розглядає законодавство про підвищення шлюбного віку для жінок з 18 до 21 року, щоб привести його у відповідність до чоловічого та сприяти гендерній рівності. Напередодні, виступаючи в парламенті, міністерка у справах жінок і дітей Індії Смріті Ірані заявила, що такий крок дозволить дівчатам не лише досягти фізичної і психологічної зрілості, а й завершити освіту та досягти економічної незалежності.

Читайте також: Індія випередила Китай за чисельністю населення - експерти

Бойове мистецтво від бабусі

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Нафтові танкери

ЄС і G7 погодили граничні ціни на нафтопродукти з РФ

Економіка2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

DW Karikatur | Spionageballon über die USA

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Політика10 год. тому
Учасники саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві 3 лютого 2023 року

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Політика21 год. тому
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Політика3 лютого 2023 р.
external

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Суспільство3 лютого 2023 р.17:17 хв.
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Корупція2 лютого 2023 р.
Ігор Коломойський багато років контролював "Укрнафту", будучи міноритарним акціонером

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Політика2 лютого 2023 р.
На головну сторінку