Шлюби з дітьми: в Індії арештували 2,2 тисячі чоловіків

Усі затримання відбулися в одному штаті при розслідуванні справ про одруження чоловіків з неповнолітніми дівчатами. Загалом таких справ налічується більше чотирьох тисяч.

У північно-східному штаті Індії Ассам поліція заарештувала 2,2 тисячі чоловіків в рамках боротьби з укладанням шлюбів з неповнолітніми дівчатами, повідомив у суботу, 4 лютого, в Twitter голова уряду штату Хіманта Бісва Сарма.

За словами начальника поліції Ассама Сінгха, затримання відбулися "на основі 4074 зареєстрованих поліцейськими справ, які стосуються загалом близько 8000 чоловіків", повідомляє агенція AP. Серед затриманих в результаті проведеної поліцією цього тижня операції також понад 50 індуїстських і мусульманських священнослужителів, які укладали шлюби з неповнолітніми.

Сарма, посада якого є виборною, пообіцяв продовжувати боротьбу з дитячими шлюбами до наступних парламентських виборів, які пройдуть у штаті в 2026 році.

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Причина високої смертності

В Індії офіційно шлюбний вік становить 21 рік для чоловіків і 18 років для жінок. Однак через бідність, відсутність освіти та соціальні норми і практику, особливо в сільській місцевості, законодавчі обмеження нерідко порушуються, зауважує AP.

Далеко не завжди таки випадки фіксуються. В Ассамі, де проживає 35 мільйонів людей, у 2021 році було зареєстровано лише 155 випадків дитячих шлюбів, а у 2020 році - 138. За словами Сінгха, такі шлюби є однією з причин високої дитячої та материнської смертності в штаті.

Парламент Індії розглядає законодавство про підвищення шлюбного віку для жінок з 18 до 21 року, щоб привести його у відповідність до чоловічого та сприяти гендерній рівності. Напередодні, виступаючи в парламенті, міністерка у справах жінок і дітей Індії Смріті Ірані заявила, що такий крок дозволить дівчатам не лише досягти фізичної і психологічної зрілості, а й завершити освіту та досягти економічної незалежності.

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