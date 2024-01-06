Є "суттєві зрушення" для прискорення обміну полоненими - ГУР

В головному управління розвідки міністерства оборони України заявили, що останній обмін військовополоненими з Росією демонструє суттєві зрушення, які у майбутньому дозволять прискорювати ці процеси.

Останній обмін військовополоненими між Україною та Росією 3 січня демонструє суттєві зрушення, які у майбутньому дозволять прискорювати ці процеси. Про це в суботу, 6 січня, в ефірі національного телемарафону заявив представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що майже пів року обміни гальмувалися, зокрема оскільки Російська Федерація часто нехтує міжнародним правом і "по-іншому ставиться до людського життя". Юсов наголосив, що за Женевськими конвенціями, обмін та повернення військовополонених передбачені після завершення бойових дій, але "Україна не чекає на це ... і використовує всі можливі інструменти для того, щоб прискорювати цей процес".

"Саме тому на сьогодні вже відбулось 49 обмінів, у рамках яких додому повернулось 2828 українців. Далі буде ще, - сказав Юсов. - Останні пів року справді було дуже складно, переговорний процес не зупинявся, і завдяки, у тому числі, останньому обміну можна сказати, що є суттєві зрушення, які дозволять далі прискорювати подібні речі", - сказав Юсов.

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Юсов: Керівництво РФ змушене реагувати на обставини

Втім він наголосив, що обміни все ж залежать від обох сторін, тому позиція Росії також матиме значення. За його словами, процес обміну блокується росіянами на етапі мотивації. Він пояснив, що коли Україна “хоче повернути своїх”, то використовує для цього дуже різноманітні інструменти, як-от обмін Віктора Медведчука, створення змішаних медичних комісій спільно з Червоним Хрестом та залучення міжнародних посередників.

Проте останнім часом у Росії зростає невдоволення родин російських військовослужбовців, які шукають зниклих в Україні. Крім того, в Російській Федерації починається "імітація виборчих" процесів, що створює додаткові виклики, тому керівництво РФ змушене на це реагувати.

"Все це так чи інакше створює певний попит на продовження цього процесу. Але головне для нас - справді використати будь-які можливості для повернення наших захисників", - сказав Юсов.

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Також представник ГУР зазначив, що в України є полонені, у поверненні яких дуже зацікавлена держава-агресор, "і кількість таких осіб збільшується" - у їхньому повернені зацікавлено якщо не російське суспільство, то російське воєнно-політичне керівництво.

Також Юсов вказав, що свою роль у останньому обміні зіграли Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що 3 січня 2024 року Україна і Росія провели перший за приблизно п'ять місяців обмін полоненими, який став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. З полону звільнено 230 українців та українок.

Серед звільнених 130 представників Збройних сил України (в тому числі по 14 військових з територіальної оборони і військово-морських сил), 55 представників Національної гвардії, 38 - Державної прикордонної служби, один поліцейський і шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.