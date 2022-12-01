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Ініціатива покликана покрити гостру потребу України в гаджетах
Фото: Westend61/picture alliance
СуспільствоУкраїна

В ЄС збирають ноутбуки та планшети для України

Валерій Сааков
3 год. тому

Нова ініціатива зі збору техобладнання для українських шкіл, лікарень та держслужб проводиться під патронатом Єврокомісії, мінцифри України та європейської організації DIGITALEUROPE.

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У Європі розпочато нову ініціативу зі збору техобладнання для українських шкіл, лікарень та держслужб. Як стало відомо в четвер, 1 грудня, захід проводиться під патронатом Європейської Комісії спільно з міністерством цифрової трансформації України та європейською організацією DIGITALEUROPE, що представляє індустрію цифрових технологій.

Метою ініціативи "Ноутбуки для України" є збір та доставка ноутбуків, смартфонів та планшетів для задоволення нагальних потреб шкіл, лікарень та держадміністрацій у найбільш постраждалих від війни регіонах України, кажуть організатори.

Україні гостро бракує гаджетів

Нині саме ноутбуки та інші портативні гаджети влада України розцінює як одну з найнагальніших потреб. Приміром, близько 70 тисяч українських вчителів потребують ноутбуків для проведення віддаленого навчання, так само не менше п'яти тисяч шкіл у постраждалих від війни регіонах мають потребу в значній кількості переносних цифрових пристроїв, щоб уможливити подальше шкільне навчання для 200 тисяч школярів.

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Не меншою потреба в ноутбуках та планшетах є й в інших українських галузях та секторах, приміром, для медсестер, лікарів та органів держуправління. Як повідомили організатори, великі компанії мають можливість жертвувати значні партії таких приладів через механізм цивільного захисту ЄС. Для менших пожертвувань організації, компанії та громадяни, що базуються або мешкають у Бельгії, можуть передавати пристрої через DIGITALEUROPE. 

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Для пожертв згодяться нові або вживані, але робочому стані ноутбуки, смартфони або планшети. Організатори прагнуть розширити ініціативу, включивши до неї інші центри збору по всій Європі. Нині Єврокомісія працює з галузевими партнерами, щоб налагодити передачу пожертв у рамках нової ініціативи, а також для збору та доставки іншого техобладнання в межах програми EUTech4Ukraine. Крім того, Єврокомісія сприятиме збору таких гаджетів в інституціях ЄС. Через механізм цивільного захисту ЄС прилади будуть зібрані та відправлені в Україну - саме в ті місця, де фіксується найбільша потреба в такому обладнанні. За допомогою цього механізму також можуть спрямовувати пожертви приватних компаній, запевняють організатори.

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