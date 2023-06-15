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Європарламент: Знищення Каховської ГЕС - воєнний злочин РФ

Валерій Сааков
3 год. тому

ЄС має запровадити нові санкції проти РФ і спрямувати заморожені активи російських олігархів на відбудову України, вважають євродепутати. У німецькому Бундестазі теж засудили руйнування греблі Каховського водосховища.

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Затоплені Олешки на Херсонщині. 10 червня 2023 року
Наслідки руйнування Каховської ГЕСФото: AP Photo/picture alliance

Депутати Європейського парламенту різко засудили руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Як повідомляє сайт Європарламенту, під час дебатів у середу, 14 червня, законодавці назвали це "воєнним злочином, скоєним Росією, який повинен мати наслідки".

"Вони закликали ЄС продовжувати рішучу підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених активів російських олігархів на відновлення України", - йдеться в повідомленні.

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У Бундестазі також засудили знищення ГЕС

Того ж дня переважна більшість парламентських фракцій німецького Бундестагу під час години запитань до уряду засудила руйнування греблі Каховської ГЕС і закликала до притягнення винних до відповідальності та надання подальшої екстреної допомоги.

Як зазначає пресслужба Бундестагу, депутат Робін Ваґенер (Robin Wagener) від фракції "Союз 90/Зелені" назвав руйнування греблі "найгіршою техногенною катастрофою, яку Європа пережила в недавньому минулому". "Навмисне знищення природи - це ніщо інше, як екоцид". Він сказав, що навіть якщо немає доказів, які можна було би довести в суді, найімовірнішим сценарієм є те, що Росія навмисно підірвала цей гідротехнічний об'єкт.

Депутат Йоганн Давид Вадефул (Johann David Wadephul) з опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС вважає, що руйнування греблі було "злочином проти людяності", а також злочином проти рослин і тварин. Винні у цьому, на його думку, також, імовірно, російські окупанти, мають бути притягнуті до відповідальності.

Законодавець Нільс Шмід (Nils Schmid) із СДПН висловився за включення екоциду у воєнний час до міжнародного кримінального права, щоб його можна було переслідувати як воєнний злочин, адже досі це було неможливо.

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Шмигаль поговорив про екоцид з Габеком

Так само того дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком (Robert Habeck), який водночас посідає пост міністра економіки та захисту клімату.

"Розповів про ситуацію на Півдні України через екоцид, який Росія вчинила, підірвавши Каховську ГЕС. Із зони підтоплення нам вдалося евакуювати вже понад 3700 людей", - написав Шмигаль у Telegram.

Гребля Каховської ГЕС, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Україна звинувачує в катастрофі РФ. Москва заперечує свою причетність. Міжнародна спільнота досі не поспішала з остаточними висновками щодо причин знищення греблі.

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Масовий мор риби після знищення дамби Каховської ГЕС

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Європарламент про знищення Каховської ГЕС

www.europarl.europa.eu

Бундестаг про руйнування греблі Каховського водосховища

www.bundestag.de
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