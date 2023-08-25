В Естонії скандал навколо зв'язків із РФ чоловіка Каї Каллас

В Естонії вирує скандал навколо ймовірного бізнесу в Росії, який веде транспортна компанія, що частково належить чоловікові прем'єр-міністерки Каї Каллас Арво Халліку. У п'ятницю, 25 серпня, дві естонські газети вийшли із закликами до очільниці уряду піти у відставку. Зокрема, Postimees вважає, що "час Каллас минув", оскільки вона не дала задовільних роз'яснень на пресконференції напередодні та заявила, що не зробила нічого поганого і не розуміє суті звинувачень.

"Ні в середу, ні в четвер ми не почули відповідей. Немає жодних підстав вважати, що ми почуємо їх у суботу або неділю. Тому Postimees дає прем'єр-міністрці дружню рекомендацію почати збирати речі сьогодні й уникнути відставки з іще більшою ганьбою в майбутньому", - цитує коментар газети портал ERR.ee. Своєю чергою Eesti Päevaleht закликає Каллас подати заяву про відставку, щоб парламентарі надали їй новий мандат у тому разі, "якщо вважатимуть її помилку незначною". Тим часом видання Õhtuleht порекомендувало главі уряду вибачитися.

Президент Естонії чекає від Каллас роз'яснень

Напередодні президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю ERR закликав Каллас надати роз'яснення у зв'язку з підприємницькою діяльністю її чоловіка. "Думаю, що громадськість чекає пояснень від прем'єр-міністрки. І після цього їй, напевно, доведеться подумати самій і поговорити зі своїми радниками про те, якими будуть подальші дії", - зазначив він.

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Того ж дня Кая Каллас виступила на пресконференції, спростувавши твердження про порушення її чоловіком санкцій проти РФ. За її словами, компанія Stark Logistics, співвласником якої є Арво Халлік, через місяць після початку повномасштабного вторгнення в Україну припинила надавати логістичні послуги у РФ. Водночас вона й надалі перевозить вантажі в Росію для свого естонського партнера, фірми Metaprint. Каллас визнала наявність етичної проблеми в роботі компанії Stark Logistics у Росії та повідомила про припинення цієї діяльності найближчими тижнями. "Він вирішив припинити комерційну діяльність у вересні, тому що ми поговорили. Я пояснила, якою є ситуація і який вигляд це має з боку", - додала вона.

Партнери Каллас по коаліції закликають до подальших пояснень

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який, як і Каллас, представляє "Партію реформ", визнав ці пояснення достатніми. "Кая Каллас відмінно справлялася з обов'язками прем'єр-міністерки та, безумовно, продовжить їх виконувати. Вона дала достатньо пояснень - як громадськості, так і, що дуже важливо, членам уряду. У четвер вранці на засіданні уряду ми отримали пояснення, ні в кого з членів уряду більше не було запитань", - заявив він.

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Так само глава МЗС Маргус Цахкна, який представляє партію "Естонія 200", висловив довіру Каллас, але закликав до подальших роз'яснень усі долучені сторони. "Якщо з'являться нові обставини, які завгодно, їх потрібно буде роз'яснити. З іншого боку, сьогодні вести будь-який бізнес із Росією, країною-агресором, яка скоює геноцид, морально неправильно", - зазначив він. Глава МВС Естонії, соціал-демократ Лаурі Ляенеметс заявив, що в інтересах самих залучених у скандал компаній - публічно пояснити, чим саме вони займаються. "Що довше все це тягнутиметься, то більше підриватиметься довіра до прем'єр-міністрки та Естонії", - упевнений він.

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Тим часом в опозиційній Консервативній народній партії закликали Каллас до відставки. "Це вкрай ганебний скандал, коли прем'єр-міністерка їздить усюди, представляючи себе великим другом України, вимагає від усіх закрити товарообмін і ділові відносини з Росією, як від інших країн, так і від естонських фірм, а її чоловік півтора року безперешкодно займається цим так, ніби це не стосується нашої прем'єр-міністерки", - заявив депутат Рійгікогу Хенн Пиллуаас.

Delfi: Stark Logistics заробила на перевезеннях у РФ 1,5 млн євро під час війни

Раніше естонські ЗМІ повідомили про подовження діяльності в Росії фірми, якою частково володіє Арво Халлік. За даними Delfi, Stark Logistics заробила майже 1,5 мільйона євро на російських поставках під час війни. У самій компанії повідомили, що практично згорнули вантажоперевезення в Росію, а зараз перевозяться останні вантажі. Йдеться про "часткове вивезення залишків із заводів, щоб можна було завершити діяльність", заявив ERR директор фірми Крістьян Крааг.

Каллас: ЄС потрібна Україна, що поважає європейські цінності To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video