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Столиця Естонії ТалліннФото: Michael Szönyi/imagebroker/imago images
ПолітикаЕстонія

В Естонії арештовано проросійського політика Петерсона

Олександра Іванова | Роман Губа
45 хв. тому

Айво Петерсона та двох його соратників підозрюють у підтримці відносин з іноземною державою "з метою скоєння злочину". Їх заарештували на термін до двох місяців

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В Естонії трьох чоловіків, зокрема й лідера руху Koos ("Разом") Айво Петерсона, який неодноразово виступав на підтримку Росії, затримали за підозрою в "створенні або підтримці відносин з іноземною державою, іноземною організацією або особою, що діє за завданням іноземної держави, з метою скоєння злочину", повідомили у суботу, 11 березня, естонські ЗМІ. За цією кримінальною статтею естонського законодавства арештованим загрожує до шести років позбавлення волі.

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За інформацією естонської національної телерадіомовної компанії ERR, чоловіків затримала поліція безпеки в ніч на 10 березня. Імена двох інших чоловіків, затриманих разом із Петерсоном, - Дмитро Роотсі та Андрій Андронов. Перший також, як і Петерсон, є естонським громадянином. Андронов має російське громадянство та посвідку на постійне проживання в Естонії.

Як повідомила прессекретарка прокуратури Кайрі Кюнгас, суд задовольнив клопотання прокурорів та визнав підозри у скоєнні злочину обґрунтованими. За рішенням суду чоловіки мають бути взяті під варту терміном до двох місяців. Постанова ще не набула чинності й може бути оскаржена у Талліннському окружному суді.

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Участь Петерсона у виборах та поїздка до Донецька

На початку березня Айво Петерсон балотувався на виборах до парламенту  за списком Об'єднаної лівої партії Естонії в переважно російськомовному регіоні Іда-Вірумаа на північному сході Естонії. За нього було віддано 3969 голосів, але цього виявилось недостатньо, щоб отримати депутатський мандат.

Наприкінці лютого Петерсон відвідав окупований російськими військами Донецьк та виступив в ефірі російського телебачення у передачі пропагандиста Володимира Соловйова.

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