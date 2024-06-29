В Ессені ліві активісти намагалися зірвати з'їзд АдН

Активісти лівих рухів спробували зірвати з'їзд правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", який почнеться в Ессені 29 червня. Очікується, що в мітингах візьмуть участь 100 тисяч демонстрантів.

В Ессені, що на заході Німеччини, перед початком дводенного партійного з'їзду правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у суботу, 29 червня, сталися сутички між протестувальниками та поліцією.

Як пише dpa з посиланням на речницю поліції, велика група демонстрантів спробувала прорвати поліцейський кордон близько 5:45 ранку за місцевим часом.

За її словами, у відповідь правоохоронці застосували балончики з перцевим газом і кийки. Про постраждалих серед активістів наразі не повідомляється.

Під час сутичок лівих активістів з поліцією в Ессені Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Очікується, що до Ессена прибуде до 100 тисяч протестувальників, які виступають проти АдН. Хоча більшість демонстрацій заплановані як мирні, влада побоюється, що близько тисячі лівих екстремістів можуть вдатися до насильства, щоб зірвати з'їзд. Водночас ліві рухи заявили, що намагатимуться заблокувати входи до місця проведення з'їзду, аби не допустити делегатів.

Близько 600 делегатів АдН візьмуть участь у з'їзді АдН, що пройде в міській критій арені Ґругагалле в Ессені. Ннинішні лідери політсили Алісе Вайдель (Alice Weidel) і Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) домагаються переобрання на їхніх посадах.

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