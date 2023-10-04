В ЄС привітали ратифікацію Вірменією Римського статуту МКС

Євросоюз привітав приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Тим часом Володимир Путін зібрався вперше виїхати за кордон 12 жовтня після видачі МКС у Гаазі ордера на його арешт.

Європейський Союз привітав ратифікацію парламентом Вірменії Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, опублікованій в середу, 4 жовтня.

"ЄС закликає всі держави, які ще не зробили цього, приєднатися до Римського статуту. Кожне приєднання наближає міжнародну спільноту до універсальної участі й зміцнює спільну рішучість покласти край безкарності та сприяти формуванню культури підзвітності", - заявив Боррель, зазначивши, що МКС є першим постійним міжнародним судом, створеним для розслідування та судового переслідування за найтяжчі злочини, які викликають занепокоєння міжнародної спільноти.

Кремль незадоволений рішенням Вірменії

Під час обговорення у вірменському парламенті необхідність ратифікації пояснили тим, що це дасть змогу переслідувати військових Азербайджану в разі вчинення воєнних злочинів "на вірменській території". Рішення набуде чинності після підписання президентом.

Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян запевнив, що ратифікація "не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин". Утім Кремль розкритикував рішення, заявивши, що у Росії з'явилися "додаткові запитання" до керівництва Вірменії.

У березні МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою у воєнному злочині - незаконній депортації до Росії дітей з окупованих територій України.

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Путін вперше зібрався за кордон після ордера МКС

Тим часом Путін зібрався вперше виїхати за кордон після видачі МКС ордера на його арешт. Киргизстан повідомив сьогодні, що 12 жовтня Путін приїде в країну з офіційним візитом.

Киргизстан не ратифікував Римський статут, тож не зобов'язаний виконувати рішення МКС. Відомо, що згодом також планується візит Путіна у Китай та поїздка в Північну Корею, які не є підписантами статуту.

Востаннє Путін виїжджав за кордон у грудні минулого року - в Киргизстан і Білорусь, нагадує агентство AFP. Влітку він вирішив не приїздити на саміт на саміт БРІКС до Південної Африки - члена МКС.

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Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video