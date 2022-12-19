В ЄС погодили запровадження стелі цін на газ

Обмеження на ціни на газ у ЄС застосовуватимуть, якщо вони перевищуватимуть 180 євро за мегават-годину. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 19 грудня (оновлюється).

++18.20++

Чехія у понеділок також отримала від Німеччини перший танк Leopard-2, повідомили у чеському міноборони. Загалом Берлін в рамках так званого кругового обміну пообіцяв передати Празі 14 танків цього типу в обмін на танки радянського виробництва Т-72, передані раніше Чехією Україні. Ще 13 танків Leopard, а також броньований ремонтно-евакуаційний автомобіль Büffel ФРН має поставити Чехії протягом наступних півтора року. Раніше у понеділок Німеччина передала Словаччині перший з 15 обіцяних танків Leopard.

++18.05++

Міністри енергетики країн Європейського Союзу в понеділок схвалили обмеження на ціни на газ, яке буде введено в дію, якщо базові ціни на газ зростуть до 180 євро за мегават-годину, згідно із заявами офіційних осіб і документа, з яким ознайомилося агентство Reuters. Згідно з документом, в якому викладено домовленості міністрів, верхня межа цін на газ в ЄС вступить в силу, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль. Обмеження може бути запроваджено в дію починаючи з 15 лютого і спочатку не поширюватиметься на позабіржові угоди, йдеться в документі.

++17.53++

У Києві 19 грудня, у День Святого Миколая, засвітили вогні на головній ялинці країни на Софійській площі, повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Цього року було багато дискусій - чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року", - написав Кличко в Telegram, розмістивши фото ялинки.

++17.50++

Німеччина у понеділок передала Словаччині перший з 15 обіцяних танків Leopard. На офіційній церемонії передачі танка у Братиславі була присутня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) та її словацький колега Ярослав Надь.

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У листопаді Словаччина в рамках узгодженого з Німеччиною так званих "кругових поставок" передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1 радянського виробництва. В обмін Німеччина погодилася поставити Словаччині 15 основних бойових танків Leopard 2 A4 зі складів німецької промисловості. Решту 14 танків Leopard оборонний концерн Rheinmetall планує поставити Словаччині до кінця 2023 року, нагадує агенція dpa.

++17.41++

В Україні не передбачається жодних хвиль мобілізації, мобілізаційні заходи проходять відповідно до плану, заявив на брифінгу у понеділок начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. "Щодо хвилі мобілізації - вже з 24 лютого цього року йде мобілізація, оголошена указом Президента України. І навіть із самого початку жодних хвиль не було. Так, дійсно, на першому етапі було призвано більше людей, потім темпи постійно знижувалися, і зараз вони набагато нижчі, ніж на початку", - сказав Горбач. Він зауважив, що кількість громадян, які призиваються в рамках мобілізації, залежать від ситуації, яка складається на фронті. "Говорити що після Нового року буде чергова хвиля, не можна. Всі фактори, які впливають, давно враховані", - сказав він. Г

++17.35++

Німеччина не закуповуватиме бойові машини піхоти Puma, поки вони не доведуть свою надійність, заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у понеділок. "Нещодавні проблеми БМП Puma є великою невдачею (…) Поки ця машина не продемонструє стабільність, другої партії не буде", - сказала Ламбрехт, додавши, що вона попросила звіт з цього питання до кінця наступного тижня. У заяві німецького міноборони йдеться, що БМП Puma замінять БМП Marder. Напередодні тижневик Spiegel повідомив, що 18 БМП Puma, призначені для Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності (VJT) наступного року, були повністю виведені з ладу після навчальних стрільб. При цьому надмірних навантажень вони не зазнавали.

++17.20++

Рятувальники гасять пожежу в Херсонській облдержадміністрації. Адмінбудівля зайнялася після того, як удруге за день у неї влучила російська ракета, передає кореспондент DW.

Оттава має намір конфіскувати кошти компанії Абрамовича

++17.15++

Канадський уряд заявив у понеділок, що розпочне процес арешту та конфіскації 26 мільйонів доларів у компанії Granite Capital Holdings Ltd, що належить російському олігарху Роману Абрамовичу, який перебуває під санкціями. Російські олігархи є співучасниками "незаконного і варварського вторгнення в Україну", і Канада "не буде притулком для їхніх нечесно нажитих прибутків", йдеться в заяві міністерки фінансів Канади Христі Фріланд, цитує Reuters.

++16.40++

Проводити мирні переговори з Росією не можна доти, доки вона не покине окуповані території України, заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на саміті Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у Ризі. Він закликав інші країни-члени JEF збільшити постачання Києву систем ППО. Раніше саме з таким проханням до організації звернувся президент України Володимир Зеленський.

++16.11++

У Харкові на станції метро "Університет" відбулося відкриття головної ялинки міста. "Я впевнений, що вже наступного року, після нашої перемоги, ми запалимо ялинку на площі Свободи! А зараз я хочу побажати вам міцного здоров’я, щоб Святий Миколай завжди дарував вам подарунки, щоб ви гарно навчалися, щоб ми перемогли, й настав мир у нашому рідному Харкові та всій Україні!", - сказав під час відкриття ялинки міський голова Ігор Терехов.

Берлін запевнив, що нікому не передавав БМП Marder

++15.43++

Німеччина не передавала до України чи інших країн бойову машину піхоти Marder, повідомляє міністерство оборони Німеччини. "У зв'язку із збільшенням кількості хибних повідомлень в інтернеті: Постачання бойової машини піхоти Marder з запасів Бундесверу до України чи інших країн не здійснювалося", - йдеться у повідомленні міноборони ФРН у Twitter.

++15.30++

У міністерстві освіти і науки України повідомляють, що надано дозвіл майже 13 тисячам здобувачів освіти окремих категорій для переведення на навчання за державним замовленням. "Продовжуємо процес переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно", - написав міністр освіти Сергій Шкарлет у Telegram. Міністр також повідомив, що до відомства надійшло 22 643 звернення щодо переведення на бюджетні місця здобувачів освіти від 311 закладів фахової передвищої та вищої освіти.

++15:00++

Зеленський оголосив партнерам список зброї, якої потребує Україна

Президент України звернувся до лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) - безпекової північноєвропейської коаліції, до якої входять Великобританія, Ісландія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва. За його словами, Росія атакувала вночі Україну іранськими дронами з нової партії, яку отримала від Ірану. "250 штук - стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", - сказав він.

Президент України закликав Великобританію збільшити постачання систем протиповітряної оборони, Норвегію - комплексів NASAMS і ракет до них, а Нідерланди - надати сучасну бронетехніку, передусім танки. "Немає жодного пояснення тому, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема "Леопардів". Я прошу вас разом із партнерами вийти на це рішення, допомогти нам. Перший, хто відкриє цю оборонну можливість для України, відкриє її для всіх інших наших партнерів. Потрібен перший крок, щоб інші також зробили свої кроки", - сказав Зеленський.

Швецію він закликав посилити українську артилерію, зокрема, системами Archer, а також захист неба - зенітно-ракетними комплексами RBS-98 і літаками Gripen. У Литви Зеленський попросив NASAMS і зенітно-ракетні комплекси Stinger, у Латвії - артилерійські системи, в Естонії - артилерійські снаряди (155 міліметрів) та запасні частини для гаубиць.

Данію президент України попрохав про системи Caesar, Фінляндію - про засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам і комплекси MLRS, Ісландію - про допомогу в розмінуванні.

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++14:31++

Іранський дрон-камікадзе типу Shahed, запущений Росією, пролетів уночі над майданчиком Південноукраїнської атомної електростанції в близькості до ядерної установки, заявляє національна компанія "Укренерго".

"Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки", - наголошують в компанії. "Енергоатом" звертається до Міжнародного агентства з атомної енергії та всієї світової атомної спільноти з закликом "не допустити, щоб ядерні об'єкти піддавалися ризику нападу з боку армії РФ і несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу".

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++14:02++

У Львові верхівку ялинки прикрасили стилізованим протитанковим їжаком, зроблений на "Львівелектротранс". Як повідомили в міській раді, вага "прикраси” - 1,3 кілограма, розмір - 1,2 метра.

++13:37++

Президент РФ Володимир Путін і правитель Білорусі Олександр Лукашенко проведуть сьогодні зустріч у Мінську. Туди уже прибув міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Також на зустріч із новим міністром закордонних справ Білорусі прибув російський міністр Сергій Лавров.

Офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) заявив, що німецький уряд спостерігає за зустріччю з тривогою, та не виключає розширення участі Білорусі у військових діях Росії проти України. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, він також звернув увагу на надання Білоруссю свого повітряного простору для нанесення Росією авіаційних ударів по Україні.

++13:12++

ФРН відмовляє у візі росіянам, пов'язаним з підсанкційними фірмами

Німеччина не видає візи росіянам, які мають ділові, політичні чи сімейні зв'язки з організаціями, що потрапили під санкції Європейського Союзу. Як повідомимо міністерство закордонних справ ФРН у відповідь на запит кореспондента DW, ідеться в тому числі національні німецькі візи для роботи та тимчасової посвідки на проживання.

Фото: Lehtikuva via REUTERS

З цього правила можуть робити винятки. Німецька дипломатична служба спеціально вказує, що під час заповнення візової анкети не потрібно вказувати колишнє місце роботи.

Водночас колишнім працівникам підсанкційних російських організацій візи також не видаються, але тільки в тому випадку, якщо на цьому місці роботи вони обіймали таку посаду, яка дозволяє вважати, що ця людина й далі підтримує цілі та дії організації, пояснив співрозмовник у міністерстві на умовах анонімності.

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++12:55++

Уряд призначив нового главу Держслужби з етнополітики й свободи совісті

Кабінет міністрів України призначив релігієзнавця Віктора Єленського головою Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Як ідеться в розпорядженні уряду від 16 грудня, оприлюдненому в понеділок, він призначений до 26 березня 2023 року.

1 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони, що Держслужбі з етнополітики та свободи совісті доручили провести релігієзнавчу експертизу статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом і за необхідності - вжити передбачених законом заходів. "Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави", - сказав він тоді.

++12:33++

Атака дронами: в Києві та 10 областях запровадили аварійні відключення

Внаслідок ударів армією РФ іранськими дронами по кількох об'єктах інфраструктури в енергетичній системі України склалася важка ситуація, найскладніша - в центральному, східному та дніпровському регіонах.

Національна компанія "Укренерго" запровадила графіки аварійних відключень в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

++12:12++

Київ уперше з початку війни відкриє центральні станції метро

У вівторок, 20 грудня, у Києві відкриють дві станції столичного метрополітену - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", як і перехід між ними, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Ці станції були зачиненими від початку повномасштабного вторгнення Росії.

++12:02++

Внаслідок обстрілів Росією території України 18 грудня загинули троє цивільних на Донеччині. Ще 11 мирних громадян були поранені: шестеро у Херсонській області, четверо - в Донецькій та один - у Харківській, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:51++

Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання цього тижня

Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання в акваторії Східнокитайського моря з 21 до 27 грудня, повідомило міністерство оборони РФ.

Ці навчання, які проходять щорічно з 2012 року, включатимуть ракетні та артилерійські стрільби. Крім кораблів до них буде залучена морська авіація.

++11:24++

Від сьогодні в більшості поштових відділень по Україні доступна новорічна марка, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

Тираж - 120 тисяч листів (740 тисяч марок). Ескіз марки "Роз'єднані війною", виконаний 11-класницею Валерією Михайловою, обрали народним голосуванням.

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++10:57++

Минулої доби російські війська 69 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Під атаку потрапили житлові квартали Херсона. Зокрема, є влучання в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли шестеро людей дістали 18 грудня поранень різного ступеню тяжкості, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++10:35++

РФ укотре атакувала будівлю Херсонської ОВА

Російська армія знову атакувала центр Херсона. Пошкоджень вкотре зазнала будівля Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++10:21++

Війна в Україні викликала безпрецедентну хвилю пожертв у Німеччині, заявило місцеве відділення католицької гуманітарної організації Caritas International агентству dpa. Попри енергетичну кризу та інфляцію, у ФРН вдалося зібрати на термінову допомогу Україні близько 71 мільйона євро, що перевищує зібрану суму пожертв жертвам цунамі у Південній Азії у 2004 році.

В Україні працівники Caritas, серед іншого, займаються наданням населенню продовольства та питної води. За словами глави Caritas International Олівера Мюллера (Oliver Müller), жителі Німеччини, які надають пожертвування, відчувають на собі наслідки війни в Україні та економічної кризи, але усвідомлюють, що мільйони людей у всьому світі страждають від криз більше, ніж вони.

++09:56++

Російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" розробила наступальну тактику в районі Бахмута на Донеччині для того, щоб використовувати велику кількість завербованих засуджених, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії у щоденному звіті.

За її даними, бійцям, швидше за все, видають смартфони або планшети з напрямком і цілями атаки, накладеними на супутникові знімки, а командири на рівні взводу і вище залишаються в укритті та стежать за виконанням наказів за допомогою безпілотників.

Самовільне відхилення від маршруту, швидше за все, загрожує смертю, при цьому бронетехніка не часто підтримує відправлених в атаку, зазначається в звіті. "Ця жорстока тактика спрямована на збереження "дефіцитних активів" ПВК у вигляді досвідчених командирів та бронетехніки за рахунок доступніших новобранців-в'язнів, яких у "Вагнері" вважають "витратним матеріалом", - пише британське міноборони з посиланням на розвідку в Twitter.

++09:32++

Росія має ракет на дві-три великі атаки - РНБО

У Росії залишилося ракет на дві-три, максимум - чотири, масштабні атаки, заявив секретар ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".

Секретар РНБО Олексій Данілов Фото: Photoshot/picture alliance

Водночас він назвав викликом те, що Росія веде перемовини з Іраном щодо поставок ракет. "Але якщо РФ уже просить ракети у цієї країни, тоді йдеться про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає. Вони виготовляють якісь свої ракети, але та кількість, яка у них була на початку війни, і те, що вони виробляють - це неспівставні речі", - додав Данілов.

Проте секретар РНБО зауважив, що РФ має достатньо ракет С-300, які передбачені для протиповітряної оборони, але якими російські війська наносять удари по українських містах. Крім того, Росія має іранські дрони, але Данілов переконує, що Україна навчилася з ними боротися.

++09:11++

На Харківщині внаслідок обстрілу росіянами селища Ківшарівка в Куп'янському районі під час чергування отримав осколкове поранення 31-річний фельдшер. Він госпіталізований, медики оцінюють його стан як легкий, написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:52++

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули троє мирних жителів: двоє у Бахмуті та один у Торському. Ще четверо цивільних дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:30++

Лондон обіцяє надати Києву сотні тисяч боєприпасів наступного року

Україна отримає від Великобританії сотні тисяч снарядів у рамках програми військової допомоги на 2023 рік. Щоб уможливити передачу британський уряд уклав контракт на 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський у Києві в листопаді. Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відбуде сьогодні до Риги, де зустрінеться з главами держав та урядів Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) - безпекової північноєвропейської коаліції, до якої входять також Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

На засіданні виступить і президент України Володимир Зеленський. Учасники саміту розглянуть різноманітні аспекти оборонної підтримки, якої потребують українські війська, зокрема подальше посилення протиповітряної оборони, повідомили на Дануніг-стріт.

++08:15++

На Дніпропетровщині вночі знищили два іранські безпілотники, запущені російськими військами.

Крім дронів, солдати РФ атакували область важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню "Град". У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, шість господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач. Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. У Марганці пошкоджені понад 20 приватних будинків і господарських споруд, дитячо-юнацька спортивна школа, ліцей, школа мистецтв, адміністративна будівля та кілька електромереж, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Минулося без постраждалих.

++07:57++

ППО знищила 30 з 35 дронів, якими РФ вночі атакувала Україну

Російські війська атакували вночі Україну 35 дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed, запущеними зі східного узбережжя Азовського моря. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 30 безпілотників.

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++07:48++

На південному напрямку протиповітряна оборона знищила вночі 10 іранських дронів, якими Росія атакувала Україну, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

++07:35++

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) обіцяє згодом надати зведену інформацію щодо російських ударів безпілотниками цієї ночі. Згідно з ранковим зведенням генштабу, 18 грудня війська РФ завдали чотирьох ракетних і семи авіаційних ударів з іранських дронів Shahed-136. Сім таких безпілотників вдалося збити.

Також російські солдати 55 разів обстріляли українську територію з реактивних систем залпового вогню минулої доби. ЗСУ за день відбили російські атаки в районах чотирьох населених пунктів Луганської області та 11 Донецької. Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки РФ та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Ракетні війська та артилерія вразили російський пункт управління, район зосередження живої сили, два склади боєприпасів, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк".

++07:20++

Іранські дрони вночі збивали над Миколаївщиною, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Детальнішу інформацію він поки не надав.

++07:12++

Атака дронів: на Київщині пошкоджені об'єкти інфраструктури

Внаслідок нічної атаки Росією дронами в Київській області пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки.

Відомо про двох постраждалих. "Людям надається допомога - вони під наглядом лікарів. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

++07:07++

Росія атакувала дронами критичну інфраструктуру Києва

Вночі Росія запустила кілька хвиль іранських дронів Shahed-136 по Києву.

Всього в повітряному просторі української столиці зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити. "На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Вибухи пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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