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В ЄС навчили вже 24 тисячі українських військових

Ксенія Польська (Брюссель)
2 год. тому

На базі навчальної місії Євросоюзу EUMAM у Німеччині та Польщі вже пройшли підготовку 24 тисячі військових з України. Мета ЄС - навчити 30 тисяч, а подальші дії залежатимуть від потреб ЗСУ, кажуть у Європарламенті.

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Тренування військових ЗСУ у Німеччині
Тренування військових ЗСУ у НімеччиніФото: U.S. Army/ZUMA Press/picture alliance

У центрах навчання українських військових у Німеччині та Польщі, створених у рамках Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM), вже підготували 24 тисячі солдатів ЗСУ. Про це в середу, 26 липня, повідомили в підкомітеті Європарламенту з питань безпеки та оборони після ознайомчої поїздки його делегації до центрів EUMAM з 24 по 26 липня.  

Євросоюз має на меті навчити 30 тисяч українців, а наступний етап роботи місії залежатиме від потреб та запитів ЗСУ, зазначив очільник делегації, австрійський депутат Лукас Мандль (Lukas Mandl) у середу, 26 липня, у Варшаві. Європарламентар закликав усі інститути та країни ЄС продовжувати надавати необхідні кошти, у тому числі на стійке фінансування Європейського фонду миру (ЄФМ), для підтримки навчальної місії. "Ми також закликаємо EUMAM працювати у партнерстві з Генеральним штабом ЗСУ, щоб забезпечити підхід, адекватний тривалості війни" та розвитку подій на полі бою, сказав Мандль.

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Його колега з Польщі Ганна Фотига висловила задоволення делегації роботою Місії військової допомоги ЄС, створеної у рекордно короткі, за її словами, терміни. Вона підкреслила, що майданчики для навчань українських військових сучасні, тренування проходять під керівництвом досвідчених інструкторів з різних країн, а програма інтенсивна і гнучка з урахуванням актуальної ситуації на війні і потреб ЗСУ - від військових дій, які ведуться з окопів, до вуличних боїв.  

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Місія військової допомоги ЄС на підтримку Україні стартувала у листопаді 2022 року та розрахована на два роки індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки Збройних сил України на території країн Євросоюзу. EUMAM приділяє особливу увагу наданню Збройним силам України індивідуально розробленої підготовки для підвищення боєздатності та бойової готовності українських військових на запит українського Генштабу. Це частина комплексного міжнародного підходу, узгодженого із партнерами із Групи сприяння безпеці України (SAG-U) та формату "Рамштайн". Навчання проводяться на базі військової техніки, що надається країнами Євросоюзу та ЄФМ.

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Як українців тренують у Великобританії

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Тренування військових ЗСУ у Німеччині

В ЄС навчили вже 24 тисячі українських військових

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