В Єкатеринбурзі горить завод "Роскосмосу"

У Єкатеринбурзі загорілася будівля цеху з хімічною продукцією НВО автоматики, яке є дочірнім підприємством "Роскосмосу".

У вівторок, 30 липня, в російському Єкатеринбурзі загорілась одна з будівель Науково-виробничого об'єднання (НВО) автоматики імені академіка Семихатова.

"За інформацією, що надійшла, сталося загоряння покрівлі в будівлі 8-поверхового цеху з хімічною продукцією на орієнтовній площі пожежі 800 квадратних метрів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства надзвичайних ситуацій РФ у Свердловській області.

Російські ЗМІ повідомляють, що дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Причини пожежі поки що не відомі.

НВО автоматики в Єкатеринбурзі спеціалізується на розробці та виготовленні систем управління і радіоелектронної апаратури для ракетно-космічної техніки та інших галузей російської промисловості. У НВО кілька напрямків роботи: космічна промисловість, енергетика, перетворювачі тиску, автотракторна і спецтехніка. Завод є дочірнім підприємством "Роскосмосу".

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