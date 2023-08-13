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В ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них - діти

Дар'я Нинько
1 год. тому

Мікроавтобус, у якому їхало семеро українців, перекинувся на автобані на північному сході Австрії. Четверо пасажирів загинули, зокрема і двоє дітей. Всі вони були членами однієї родини.

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Автомобілі австрійської поліції
Четверо українців загинули в ДТП в Австрії (ілюстративне фото)Фото: TOBIAS STEINMAURER/IMAGO

Четверо громадян України загинули унаслідок ДТП на північному сході Австрії. Серед жертв аварії - семимісячне немовля та трирічна дитина. Про це повідомила консулка посольства України в Австрії Мирослава Зінкевич "Укрінформу".

"Можу підтвердити, що у ДТП загинули четверо громадян України, це двоє дорослих та двоє дітей віком сім місяців та три роки", - цитує дипломатку у неділю, 13 серпня, агенція.

За словами консулки, загалом у мікроавтобусі перебували семеро людей, усі - члени однієї родини. Жертвами аварії стали дідусь, бабуся та двоє їхніх онуків. Батько з дружиною та ще одна дитина отримали легші травми. Зараз вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна психологічна допомога.

Як повідомили у пресслужбі МЗС України, водій та інші двоє пасажирів - всі теж українці - були ушпиталені і зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Усі учасники ДТП мали дозволи на проживання в Польщі.

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Українське посольство взаємодіє із австрійськими правоохоронцями в контексті розслідування ДТП, а також підтримує зв‘язок із лікарями.

За даними австрійських ЗМІ, ДТП сталася напередодні на автобані A5 поблизу населеного пункту Гавайншталь, що у федеральній землі Нижня Австрія. Мікроавтобус пробив перила мосту та, перекинувшись, впав на іншу дорогу внизу. Зазначалося, що водій, який вижив після аварії, стверджував, що він на мить заснув за кермом.

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