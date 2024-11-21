ДПСУ нагадала "сталкерам" про небезпеку Чорнобильської зони

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) після офіційного релізу ком'ютерної гри "STALKER 2: Heart of Chornobyl" закликала так званих "сталкерів" утриматися від спроб потрапити у зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

У своєму зверненні у четвер, 21 листопада, прикордонники нагадали , що зона відчуження є режимною та закритою для вільного доступу територією, яка зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок аварії у 1986 році, а незаконне проникнення на цю територію та перебування на ній передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

Крім того, у 2022 році територія Чорнобильської зони була окупована російськими військами, які залишили по собі небезпечні вибухові пристрої. "Територія зони відчуження є особливо небезпечною, адже деякі ділянки можуть залишатися замінованими окупаційними військами. Для мінування окупанти використовували вкрай підступні сучасні боєприпаси, різних модифікацій та типів, що підвищують рівень небезпеки для цивільних осіб", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

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Також прикордонники наголосили, що у північних прикордонних областях діють громадянам заборонено перебувати в безпосередній близькості до державного кордону. "Тож, зверніть увагу, комп’ютерна гра - це лише розвага, не допускайте, щоб вона перетворилась на відповідальність перед законом чи призвела до негативних наслідків", - застерегли в ДПСУ.

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