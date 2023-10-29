В Дегестані натовп влаштував заворушення в пошуках євреїв

На тлі війни Ізраїлю проти ХАМАСу в російському Дегестані десятки людей увірвалися до аеропорту Махачкали. Вони шукали євреїв, які прилетіли літаком з Тель-Авіва.

Ввечері неділі, 29 жовтня, розлючений натовп увірвався до аеропорту Махачкали у російській республіці Дагестан, куди прилетів рейс із Тель-Авіва. Протестувальники шукали громадян Ізраїлю, пише агенція AFP.

Вони зламали двері в терміналі аеропорту, а деякі вибігли на злітно-посадкову смугу та зламали огорожу. На відео, які розповсюджує Telegram-канал "Утро Дегестана", видно натовп людей з палестинськими прапорами.

У зв'язку із заворушеннями аеропорт у Махачкалі призупинив роботу, а літаки, що прибували до нього, були перенаправлені в інші аеропорти, йдеться у повідомленні російського Федерального агентства повітряного транспорту ("Росавіація"). "Заходи діють до нормалізації ситуації. На місці працюють органи правопорядку", - йдеться у повідомленні. Згодом "Росавіація" повідомила, що силовики вигнали з аеропорту Махачкали всіх "сторонніх громадян".

В РФ підпалили недобудований євреський культурний центр

На тлі війни Ізраїлю проти ХАМАСу на російському Північному Кавказі, де переважає мусульманське населення, зростає кількість антиєврейських нападів, зауважує агенція dpa. Раніше цього дня у Нальчику - столиці Кабардино-Балкарської Республіки - сталася пожежа в недобудованому Єврейському релігійному національно-культурному общинному центрі.

Причиною пожежі став підпал, пише РИА "Новости" із посиланням на правоохоронні органи регіону. На фотографіях з місця пожежі видно, що на стіні забудови написані антисемітські гасла.

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Напередодні, 28 жовтня, натовп зібрався біля готелю в дегестанському місті Хасавюрт через повідомлення про те, що там нібито поселили "біженців із Ізраїлю". Натовп вимагав довести, що в готелі немає євреїв, кидав у бік готелю каміння та кричав "Аллах Акбар". Люди розійшлися лише після того, як поліцейські дозволили декільком людям оглянути готель і перевірити паспорти постояльців. Такі дії засудив Координаційний центр мусульман Кавказу. Муфтії Північного Кавказу заявили, що "виступають на підтримку" палестинців, але наголосили, що "антисемітизму немає місця в багатонаціональному Північному Кавказі". Тим часом глава Північної Осетії Сергй Мєняйло назвав ситуацію в Дагестані спланованою ззовні провокацією.

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Ізраїль закликав РФ захистити євреїв

Після повідомлень про заворушення у Дагестані Ізраїль закликав російську владу захистити ізраїльтян і євреїв. "Держава Ізраїль серйозно сприймає спроби завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям будь-де", - заявило МЗС Ізраїлю, цитує агенція Reuters.

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Тим часом МВС Росії повідомило, що вже порушено кримінальну справу про організацію масових заворушень. Там попередили про "неприпустимість проведення неузгоджених акцій та порушення громадського порядку" і "будь-які порушення правопорядку негайно припинятимуться". "Особи всіх, хто бере участь у заворушеннях, будуть встановлені, оскільки в аеропорту та на прилеглих до нього територіях працює система відеоспостереження", - йдеться у повідомленні.