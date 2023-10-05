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ПолітикаНімеччина

В Баварії обшукували об'єкти, пов'язані з Усмановим - ЗМІ

Даниїл Сотников
5 жовтня 2023 р.

Німецькі слідчі провели обшук на віллі неназваного громадянина Росії на озері Тегернзе в Баварії. За даними Reuters, йдеться про російського бізнесмена Алішера Усманова.

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Алішер Усманов
Алішер УсмановФото: usmanov53/vk.com/Globallookpress.com/picture alliance

Слідчі німецького Центрального управління із забезпечення дотримання санкцій (ZfS) провели обшук на віллі неназваного громадянина Росії на озері Тегернзе в Баварії, повідомляє агентство dpa у четвер, 5 жовтня.

Під час обшуку на віллі в Роттах-Егерні було вилучено кілька розкішних автомобілів. Спеціальна комісія, що отримала назву "Матрьошка", створена санкційним управлінням німецької митниці, повідомила, що обшукували також об'єкти нерухомості в околицях Мюнхена.

У відомстві уточнили, що діяли на підставі ордера на обшук, виданого судом, але не можуть надати додаткову інформацію про операцію "з тактичних причин".

Reuters: Обшуки пройшли у Усманова

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило агентству Reuters, що обшуки проходили на об'єктах, пов'язаних з російським підприємцем Алішером Усмановим. Втім представник бізнесмена не прокоментував ці повідомлення. ЄС запровадив санкції щодо Усманова після вторгнення Росії в Україну.

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Обшуки на об'єктах, що належать Усманову, вже проходили в Німеччині у вересні 2022 року, зокрема і на віллі в Роттах-Егерні. Мюнхенські слідчі тоді заявили, що загалом обшукали 24 об'єкти в Баварії, Баден-Вюртемберзі, Шлезвіг-Гольштайні та Гамбурзі.

Співробітники німецького Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) заявили, що зібрали майже сотню звітів про підозри щодо відмивання грошей із банків, які, за версією прокуратури, мали відношення до операцій Усманова. Представники бізнесмена відкидали усі звинувачення. Як зазначало видання Der Spiegel, німецька влада вважала мільярдера платником податків у ФРН, оскільки той до війни жив переважно у своїй баварській резиденції на озері Тегернзе.

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