В Бад-Емсі горить будівля, де був підписаний Емський указ

На німецькому курорті Бад-Емс пожежею охоплена будівля, де Олександр ІІ підписав Емський указ, який забороняв українську мову в багатьох сферах життя.

На німецькому курорті Бад-Емс у федеральній землі Рейнланд-Пфальц у середу, 3 липня, палає одна з історичних будівель, включених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. За даними рятувальників і поліції, пожежа у міському замку XVII століття, відомому як "Будинок чотирьох веж" (Vier-Türme-Haus), спалахнула вночі, до її гасіння були залучені понад 200 пожежників. Будівля була зачинена, причина займання невідома. Оцінити спричинену пожежею шкоду та з'ясувати причини пожежі можна буде, скоріш за все, у четвер, оскільки повної ліквідації вогню поки не досягнуто, повідомив речник поліції.

За словами бургомістра Бад-Емса Олівера Крюґеля (Oliver Krügel) вогонь охопив історичну дерев'яну конструкцію даху, яку вже не можна буде врятувати.

Замок "Будинок чотирьох веж" Фото: Volker Preußer/IMAGO

Міський палац у Бад-Емсі

"Будинок чотирьох веж" або Карлсбург, зведений в епоху бароко в 1697 році, є однією з головних історичних будівель цього всесвітньо відомого водолікувального курорту. Кілька років тому він отримав статус пам'ятника ЮНЕСКО серед інших таких європейських пам'яток.

Свого часу цей будинок вважався неофіційною літньою резиденцією російського імператора Олександра II під час відвідин Бад-Емса. 30 травня 1876 року тут був підписаний Емський указ, спрямований на суттєві обмеження використання української мови в Російській імперії. Указ забороняв друкувати книги українською мовою, викладати нею у початкових школах, влаштовувати концерти з українськими піснями чи театральними виставами, ввозити на територію Російської імперії книги українською мовою без особливо дозволу.

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Серед інших гостей цієї курортної резиденції були пруський кронпринц і майбутній імператор Німеччини Фрідріх III (Friedrich III), а також німецький композитор Карл Марія фон Вебер (Carl Maria von Weber).

Зараз замок перебував на ремонті, наступного року у будівлі планували відкрити готель.