В Австрії та Німеччині застерігають від ембарго на постачання газу з Росії

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами понеділка, 6 червня (час київський).

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Близько півтори тисячі білорусів борються за Україну, повідомила одна із лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська у розмові з італійською газетою Corriere della Sera. "Коли почалася війна, багато хто в Білорусі подумав, що треба допомагати українцям, тому були організовані батальйони", - пояснила вона. За словами Тихановської, вони перебувають "в різних містах, під наглядом української армії".

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Асоціації роботодавців у Німеччині та Австрії застерегли від негайного ембарго на постачання газу з Росії. Подібний сценарій застане зненацька економіку обох країн і матиме далекосяжні наслідки для компаній та їхніх робочих місць, заявили голова Федерального об'єднання спілок німецьких роботодавців (BDA) Райнер Дульґер (Rainer Dulger) та голова Об'єднання австрійської промисловості Ґеорґ Кнілль. Зокрема, газове ембарго загрожує виробничими втратами та зупинками виробництва, зазначили вони. Євросоюз раніше погодив заборону на імпорт вугілля з Росії та часткове нафтове ембарго як відповідь на вторгнення РФ в Україну.

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У Латвії з 9 червня буде заборонено мовлення останніх 80 російських ТВ-каналів, які поки що доступні місцевим глядачам. Рішення про це ухвалила державна Національна рада з електронних ЗМІ. "Рішення прийнято на підставі нової правової норми, згідно з якою у Латвії не можуть працювати телеканали, зареєстровані в країні, яка ставить під загрозу територіальну цілісність та незалежність іншої країни", - заявив агенції BNS глава відомства Івар Аболіньш.

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Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією очікує, що агресивна війна Росії в Україні призведе до різкого зростання кількості захворювань на ВІЛ та туберкульоз. "Поки рано точно оцінювати довгострокові наслідки війни, але ми очікуємо, що конфлікт матиме значний вплив на рівень захворюваності на туберкульоз та ВІЛ в Україні та в усьому регіоні", - сказав директор Глобального фонду Пітер Сендс, цитує KNA. За даними Глобального фонду, ще до війни Україна мала один із найвищих показників захворюваності на туберкульоз та ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.

Лондон надасть Україні РСЗВ

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Великобританія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270 американського виробництва із дальністю стрільби до 80 кілометрів. За даними ВВС, у першій партії буде відправлено три таких РСЗВ. "Оскільки Росія змінює свою тактику, нам також потрібно змінювати нашу підтримку (України. - Ред.)", - заявив у понеділок міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. "Якщо міжнародна спільнота продовжить надавати підтримку, я вірю, що Україна зможе перемогти", - сказав міністр.

++09.48++

Після втрати крейсера "Москва" у квітні російські війська, ймовірно, розмістили засоби протиповітряної оборони на захопленому українському острові Зміїний у західній частині Чорного моря, повідомляє розвідка міністерства оборони Великобританії у щоденному звіті. Зокрема йдеться про системи ППО SA-15 і SA-22. Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, у тому числі експорту українського зерна, наголошують у відомстві. Також зазначається, що на Донбасі тривають запеклі бої в місті Сєвєродонецьк і російські війська продовжують просуватися до Слов'янська, намагаючись оточити українські сили.

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Російські війська продовжують штурм Сєвєродонецька, багатьох руйнувань зазнала Гірська громада, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. У Лисичанську рятувальники ліквідували пожежу площею близько 1 000 квадратних метрів внаслідок обстрілів армією РФ. В Гірській громаді на Луганщині зруйновано 25 будинків: 16 будинків у Золотому, три в Гірському та шість у Врубівці. В Сєвєродонецьку, за даними Гайдая, Збройні сили України тримають оборону.

++08.25++

Збройні сили України підтвердили, що російського генерала-майора Романа Кутузова вбито. Як повідомили в Управлінні стратегічної комунікації ЗСУ, командувача першого армійського корпусу самопроголошеної "ДНР" "офіційно денацифіковано і демілітаризовано". Раніше про загибель Кутузова повідомив кореспондент російського державного телебачення Олександр Сладков, зазначивши, що це сталося під час бойових дій на Донбасі. На інформаційних ресурсах проросійських сепаратистів зазначається, що Кутузова було вбито під Попасною на Луганщині.

++08.13++

На відновлення зруйнованих під час війни доріг потрібно 900 мільярдів гривень, заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в ефірі телемарафону. Роботи можуть тривати до чотирьох років, додав він. За словами Івка, 24 тисячі кілометрів автошляхів повністю зруйновано.

Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні

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Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні у понеділок. Засідання відбудеться о 10.00 за східноамериканським часом (о 17.00 за Києвом). Очікуються виступ постійного представника при ООН Сергія Кислиці. Як повідомили в секретаріаті Радбезу, "основна увага приділятиметься сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми в контексті війни в Україні", зазначає агенція "Укрінформ".

++07.40++

Армія РФ на Слобожанщині посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях, ідеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Там також повідомляють про обстріли цивільної інфраструктури прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. На Донбасі відбувається наступ армії РФ на Слов'янськ. За ніч обстріляли населені пункти Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька. На Донецькому напрямку підрозділи російської армії здійснюють вогневе ураження позицій українських військ вздовж всієї лінії зіткнення. Завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому. Також росіяни наступають в районі Святогірська та населених пунктів Щурове і Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії, зазначають у Генштабі ЗСУ. В місті Сєвєродонецьк за підтримки артилерії триває штурм армією РФ. На Бахмутському напрямку українські війська відбили атаки росіян та змусили їх відступити в районі населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. На Південнобузькому напрямку росіяни обстріляли населені пункти Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

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Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні до співгромадян розповів, що після відвідування передової у Запорізькій області побував поблизу лінії фронту - в Лисичанську (Луганська область) та Соледарі (Донецька область). "Дещо привезли військовим. Про це докладно не буду", - наголосив глава держави. Крім того, український лідер поговорив у Запорізькій області з маріупольцями, яким вдалося виїхати із міста живими та з дітьми. "Умови - бачив - тимчасові, але непогані. Зрозумів їхні складні питання. Думаю, вирішимо", - запевнив Зеленський.