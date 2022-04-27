Час зустрічі президентів України та РФ не визначений - Подоляк

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину середи, 27 квітня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи, 27 квітня (час київський).
++14:50++
У Кремлі заявили, що не розглядають можливість обміну депутата Верховної Ради, представника забороненої в Україні на час війни партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на українських військових у Маріуполі. Про це повідомив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запитання журналістів.
++14:30++
Назву Южно-Української АЕС змінено на Південноукраїнську відповідним наказом, повідомила НАЕК "Енергоатом". "Южно-Українська атомна електростанція відтепер - Південноукраїнська! Наказ про її перейменування керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав "з метою приведення найменування ВП "Южно-Українська АЕС" у відповідність до вимог стандартів державної мови та правил українського правопису", - йдеться в повідомленні "Енергоатому" в телеграм-каналі. "Назву міста-супутника станції Южноукраїнськ поки що не змінено, але це лише питання часу і триваліших процедур", - пояснили в компанії.
++14:16++
Час зустрічі президентів України та РФ, а також її контекст наразі не визначені, йдеться у коментарі радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, переданому агентству "Інтерфакс-Україна". Коментуючи інформацію турецької сторони про можливу невдовзі зустріч президентів України та РФ, Подоляк написав: "Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені". Щойно конкретика з'явиться, зробимо спеціальне повідомлення, зазначив Подоляк.
++13:50++
Влада Австрії спростувала поширену ЗМІ РФ інформацію про сплату за газ у російських рублях, назвавши її фейком. "OMV (австрійська енергетична компанія. - Ред.), зрозуміло, як і раніше платитиме за постачання газу з Росії в євро", - написав у Twitter канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer), коментуючи відповідне повідомлення, поширене російськими ЗМІ, закликавши "не поширювати фейки російської пропаганди". Він наголосив, що Відень суворо дотримується спільно ухвалених санкцій ЄС.
++13:30++
Російські війська продовжують здійснювати артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, у Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки, тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом за добу у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих, йдеться у повідомленні.
++13:15++
Хімічний концерн BASF згорне майже весь бізнес на території Росії та Білорусі до початку липня. Виняток становлять тільки сегменти, необхідні для виробництва продуктів харчування, оскільки війна пов"язана з ризиком глобальної продовольчої кризи, поширили заяву в офісі концерну в Людвігсгафені. " Це рішення було ухвалене з огляду на останні події в цій війні і у сфері міжнародного права, включно з п"ятим пакетом санкцій ЄС", - зазначається у заяві.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.
Автор: Микола Пермяков