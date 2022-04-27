Час зустрічі президентів України та РФ не визначений - Подоляк

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину середи, 27 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи, 27 квітня (час київський).

++14:50++

У Кремлі заявили, що не розглядають можливість обміну депутата Верховної Ради, представника забороненої в Україні на час війни партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на українських військових у Маріуполі. Про це повідомив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запитання журналістів.

++14:30++

Назву Южно-Української АЕС змінено на Південноукраїнську відповідним наказом, повідомила НАЕК "Енергоатом". "Южно-Українська атомна електростанція відтепер - Південноукраїнська! Наказ про її перейменування керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав "з метою приведення найменування ВП "Южно-Українська АЕС" у відповідність до вимог стандартів державної мови та правил українського правопису", - йдеться в повідомленні "Енергоатому" в телеграм-каналі. "Назву міста-супутника станції Южноукраїнськ поки що не змінено, але це лише питання часу і триваліших процедур", - пояснили в компанії.





++14:16++

Час зустрічі президентів України та РФ, а також її контекст наразі не визначені, йдеться у коментарі радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, переданому агентству "Інтерфакс-Україна". Коментуючи інформацію турецької сторони про можливу невдовзі зустріч президентів України та РФ, Подоляк написав: "Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені". Щойно конкретика з'явиться, зробимо спеціальне повідомлення, зазначив Подоляк.

++13:50++

Влада Австрії спростувала поширену ЗМІ РФ інформацію про сплату за газ у російських рублях, назвавши її фейком. "OMV (австрійська енергетична компанія. - Ред.), зрозуміло, як і раніше платитиме за постачання газу з Росії в євро", - написав у Twitter канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer), коментуючи відповідне повідомлення, поширене російськими ЗМІ, закликавши "не поширювати фейки російської пропаганди". Він наголосив, що Відень суворо дотримується спільно ухвалених санкцій ЄС.

++13:30++

Російські війська продовжують здійснювати артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, у Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки, тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом за добу у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих, йдеться у повідомленні.

++13:15++

Хімічний концерн BASF згорне майже весь бізнес на території Росії та Білорусі до початку липня. Виняток становлять тільки сегменти, необхідні для виробництва продуктів харчування, оскільки війна пов"язана з ризиком глобальної продовольчої кризи, поширили заяву в офісі концерну в Людвігсгафені. " Це рішення було ухвалене з огляду на останні події в цій війні і у сфері міжнародного права, включно з п"ятим пакетом санкцій ЄС", - зазначається у заяві.

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