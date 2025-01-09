Австрія: консерватори ідуть на перемовини з правопопулістами

Після провалу коаліційних переговорів із Соціал-демократичною партією Австрії (СДПА) та партією "Нова Австрія та Ліберальний форум" (NEOS) консервативна Австрійська народна партія (АНП) прийняла запрошення розпочати переговори про створення коаліції з правопопулістською Австрійською партією свободи (АПС). Після того, як за переговори з АПС одноголосно висловилося правління АНП, про намір вступити у них оголосив у середу, 8 січня, голова партії Крістіан Штокер (Christian Stocker).

Штокер при цьому наголосив, що від АПС необхідні "чесні відповіді" з таких важливих питань, як свобода преси, позиція щодо Росії та європейська співпраця.

Перший раунд переговорів між Штокером, який раніше виступав як затятий противник правопопулістської партії, і лідером АПС Гербертом Кіклем має відбутися "найближчим часом". Однак, коли саме, Штокер не сказав.

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Формування уряду доручено правим популістам

Урядова криза в Австрії настала через оголошення 4 січня канцлером Карлом Негаммером, який обіймав посаду голови АНП, відставки з посад глави уряду і керівника партії. Він пояснив рішення провалом коаліційних переговорів із соціал-демократами.

За два дні президент Австрії доручив формування нової коаліції лідеру правопопулістів Кіклю, відомому, зокрема, своєю дружньою до Росії позицією та надзвичайно жорсткою міграційною політикою, яка передбачає масштабні депортації.

Виконувати обов'язки канцлера до формування нової урядової коаліції доручено міністру закордонних справ Александеру Шалленберґу.

Нагадаємо, на виборах до Національної ради (нижньої палати парламенту Австрії) у вересні 2024 року перемогу з 28,85 відсотка голосів здобула АПС, АНП посіла друге місце з результатом 26,3 відсотка, соціал-демократи заручилися підтримкою 21,1 відсотка виборців.