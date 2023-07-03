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В Японії через зливи готуються до евакуації мільйонів осіб

Олександр Куницький | Олександра Іванова
4 год. тому

Унаслідок рясних злив влада низки префектур Японії попереджає про загрозу затоплення, зсувів і розливу річок. Не виключено, що доведеться евакуювати мільйони осіб.

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В Японії через зливи готуються до евакуації мільйонів осіб
Затоплення міста Куруме внаслідок рясних зливФото: Masaki Akizuki/AP Photo/picture alliance

В Японії на тлі безперервних рясних злив влада південного регіону Кюсю випустила попередження про евакуацію для багатьох районів. Про це повідомляє вранці в понеділок, 3 липня, японський телеканал NHK.

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Ризик зсувів ґрунту зріс до вкрай високого в префектурах Кумамото, Фукуока, Оіта, Міядзакі, Сага і Ямагуті, зазначено в повідомленні. Раніше французьке інформагентство AFP передавало, що застереження про можливу евакуацію торкнулося майже двох мільйонів жителів Заходу Японії.

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Зокрема, відповідне розпорядження отримали близько 115 тисяч осіб у місті Куруме в південно-західній префектурі Фукуока і 360 тисяч осіб у місті Кумамото в однойменній префектурі.

Пошкодження інфраструктури

Унаслідок негоди в низці районів було пошкоджено інфраструктуру. Так, у префектурі Ямагуті на Заході Японії через сильну зливу було порушено залізничне сполучення, а в місті Міне повінь зруйнувала залізничний міст через річку.

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Південний захід Японії щоліта стикається зі рясними зливами, які призводять до розливів річок, підтоплень значних територій, масштабних зсувів ґрунту і людських жертв. Національна метеорологічна служба в Токіо застерігає, що зливи триватимуть і 4 липня.

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