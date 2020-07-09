В анексованому Криму ФСБ Росії проводить нові обшуки у кримських татар

В анексованому Російською Федерацією Криму у декількох районах півострова в понеділок, 31 серпня, російський правоохоронні органи провели ряд обшуків в будинках кримських татар, повідомляє громадська організація "Кримська солідарність". За цими даними, обшуки були проведені в Нижньогірському, Судакському і Совєтському районах Криму. В результаті обшуків затримано журналіста Кримської солідарності, кореспондента "Грані.ру" Айдера Кадирова, активіста Айдера Аблякімова, Енвера Топчі та активіста, муедзина місцевої мечеті Ридвана Умерова. Як повідомляється, всіх затриманих відвезли до управління ФСБ в Сімферополі.

Читайте також: Берлін засудив утиски кримських татар на анексованому півострові

У представництві президента України в АР Крим назвали ці дії злочином і засудили переслідування громадян України.

"Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських родин - черговий злочин окупаційної влади. Малолітні діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стуку в двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їх батьки є громадянськими журналістами та активістами", - йдеться в повідомленні представництва президента України в АР Крим.

Читайте також: Роковини депортації кримських татар: Росію засудили за нові репресії

"Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини - екстреміста. А солідарність це те, що їх дратує найбільше. Обшуки є продовженням системних злочинів з переслідування представників нелояльногокримськотатарського народу" - так обшуки в будинках кримських татар прокоментувала заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Прокуратура почала провадження

За фактом незаконних обшуків у будинках кримськотатарських активістів, які проводяться на території анексованого півострова Крим, прокуратура та поліція Автономної Республіки Крим розпочали кримінальне провадження.

Читайте також: МЗС України висловило протест через затримання кримських татар в Бахчисараї

"Сьогодні, 31 серпня 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУ Національної поліції в АР Крим і м. Севастополі розпочало кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 КК України)", - повідомляє прокуратура АР Крим у соцмережі Facebook.

Наслідки російської анексії для Криму Операція із захоплення Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

Наслідки російської анексії для Криму Під контролем російських військових Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

Наслідки російської анексії для Криму Кримські татари поза законом Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

Наслідки російської анексії для Криму "А дихати в Криму можна?" Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

Наслідки російської анексії для Криму Як легально потрапити в Крим Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

Наслідки російської анексії для Криму Санкції за анексію Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

Наслідки російської анексії для Криму Обіцяного чекають три роки Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

Наслідки російської анексії для Криму Міст від друга Путіна Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

Наслідки російської анексії для Криму Чорний переділ За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

Наслідки російської анексії для Криму Турбізнес зазнає збитків У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

Наслідки російської анексії для Криму Золото кримських скіфів переїде в Київ Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

Наслідки російської анексії для Криму З паспортом Росії З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років. Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський





