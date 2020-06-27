 В Афінах затримали майже два десятки українців - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2020

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В Афінах затримали майже два десятки українців - ЗМІ

Українці прилетіли до Греції з Києва, однак їх затримали через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн, повідомляє "Європейська правда".

В аеропорту Афін

В аеропорту Афін

Через заборону на в'їзд до Європейського Союзу громадянам третіх країн в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Про це у неділю, 5 липня, пише "Європейська правда" з посиланням на затриманих пасажирів.

Як вказує видання, українці 4 липня ввечері прибули до грецької столиці з Києва рейсами авіакомпаній Ryanair та Wizz Air. Після прибуття під час паспортного контролю 17-ом громадянам України було відмовлено у в'їзді в країну і затримано. Серед затриманих - 15 дорослих і двоє дітей.

Пасажири розповіли, що після ретельної перевірки документів у Києві співробітники авіакомпаній дозволили їм переліт. Однак в аеропорту Афін на паспортному контролі їх затримали, в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту і розмістили камерах. В українців забрали всі речі, у тому числі ноутбуки, але дозволили залишити телефони без зарядних пристроїв. Люди провели у відділку ніч і залишаються на даний час. Зворотні рейси до Києва будуть 7 липня, пише "Європейська правда". Видання додає, що українські дипломати досі не приїздили в аеропорт, однак на "гарячій лінії" МЗС пообіцяли надати допомогу.

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Як повідомлялось, Україна не потрапиладо списку країн, з якими ЄС відкрив свої зовнішні кордони з 1 липня. Кордони Шенгену відкрили лише для 15 країн - Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Чорногорії, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю. У списку також є Китай, але за умови, що він дозволить в'їзд для резидентів ЄС.

При цьому заборона діє лише на необов'язкові подорожі до Шенгену. Це означає, що до країн ЄС з третіх країн можуть в'їхати їхні громадяни та люди з дозволом на проживання у них. З країн, які не потрапили до списку (як-от Україна) можна здійснювати лише обов'язкові подорожі. Такими вважають, зокрема, поїздки сезонних працівників, медичного персоналу, працівників транспорту.  

Список країн переглядатиметься кожні два тижні.

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