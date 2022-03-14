В аеропортах Німеччини проходять страйки

Страйк співробітників служб безпеки пасажирів низки аеропортів Німеччини, до якого закликала профспілка Ver.di, проходить у понеділок, 14 березня. Через це по всій країні очікуються скасування та запізнення рейсів.

Як повідомили представники профспілки агенції dpa, в аеропорту Кельна/Бонна страйкарі повністю припинили роботу відразу після опівночі. З раннього ранку 14 березня до страйку мають приєднатися працівники служб огляду пасажирів в аеропортах Дюссельдорфа, Берліна, Бремена, Ганновера та Лейпцига.

Страйк є наслідком тарифного конфлікту між Ver.di та Федеральним об'єднанням підприємств, що забезпечують безпеку авіаперевезень (BDLS). Профспілка Ver.di представляє у цій суперечці інтереси близько 25 тисяч фахівців у цій сфері. До сьогоднішнього дня три раунди переговорів закінчилися безрезультатно.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати щонайменше на один євро на годину для працівників галузі протягом дванадцяти місяців. Очікується, що обидві сторони проведуть чергову зустріч у Берліні 16 та 17 березня.