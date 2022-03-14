 В аеропортах Німеччини проходять страйки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В аеропортах Німеччини проходять страйки

Через страйк співробітників служб контролю пасажирів у низці великих аеропортів Німеччини очікуються масові скасування та затримки рейсів.

Symbolbild | Flugreise

Страйк співробітників служб безпеки пасажирів низки аеропортів Німеччини, до якого закликала профспілка Ver.di, проходить у понеділок, 14 березня. Через це по всій країні очікуються скасування та запізнення рейсів.

Як повідомили представники профспілки агенції dpa, в аеропорту Кельна/Бонна страйкарі повністю припинили роботу відразу після опівночі. З раннього ранку 14 березня до страйку мають приєднатися працівники служб огляду пасажирів в аеропортах Дюссельдорфа, Берліна, Бремена, Ганновера та Лейпцига.

Страйк є наслідком тарифного конфлікту між Ver.di та Федеральним об'єднанням підприємств, що забезпечують безпеку авіаперевезень (BDLS). Профспілка Ver.di представляє у цій суперечці інтереси близько 25 тисяч фахівців у цій сфері. До сьогоднішнього дня три раунди переговорів закінчилися безрезультатно.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати щонайменше на один євро на годину для працівників галузі протягом дванадцяти місяців. Очікується, що обидві сторони проведуть чергову зустріч у Берліні 16 та 17 березня.

Реклама

Докладно

Добровольці допомагають біженцям на вокзалі у Берліні

Яка небезпека може загрожувати біженкам з України в ФРН

З'явилися й повідомлення про те, що торговці людьми та сутенери можуть скористатися вразливістю українських біженок.  

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек

ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ

Міністр економіки ФРН хоче, щоб до осені ФРН позбулася залежності від вугілля, а до кінця року - від нафти з РФ.  