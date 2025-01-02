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КонфліктиУкраїна

Уточнення ГУР: морські дрони знищили два гелікоптери Мі-8 РФ

Степан Смишляєв
2 січня 2025 р.

31 грудня українські морські дрони Magura V5 збили два гелікоптери РФ Мі-8, а не один, як повідомлялося раніше. Ще один гвинтокрил був уражений, але зміг приземлитися, уточнили у ГУР МО.

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Морський дрон Magura (ілюстративне фото)
31 грудня українські морські дрони Magura V5 збили два гелікоптери РФ Мі-8 і уразили ще одинФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Згідно з уточненими даними, 31 грудня за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 було уражено три російські військові гелікоптери. Про це повідомили у четвер, 2 січня, у Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

За даними української військової розвідки, два гелікоптери Мі-8 були знищені. За попередньою інформацією, їхні екіпажі - ліквідовані.

Ще один гвинтокрил був підбитий, але зміг приземлитись.

Операцію провели спецпризначенці підрозділу ГУР Group 13.

Раніше в ГУР повідомляли  про збиття одного та ураження ще одного російського гелікоптера під час бою в Чорному морі . Це був перший в історії випадок ураження повітряних цілей за допомогою морських дронів.

До цього Magura V5 знищили низку російських військових морських цілей, зокрема, кораблі "Цезарь Куников" (14 лютого 2024 року), "Ивановец", "Сергей Котов" (на початку березня) тощо.

Як діє дрон-камікадзе Magura V5, який вразив 18 кораблів РФ

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