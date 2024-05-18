Усик і Ф'юрі на ринзі: чому це двобій року

Протистояння на ринзі українця Олександра Усика й британця Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі - одна з ключових подій у світі боксу цього року, за оцінками оглядачів.

Боксерський бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі, що пройде в ніч на неділю, 19 травня, став найочікуванішою подією для шанувальників цього виду спорту в першій половині поточного року.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

Переможець протистояння на ринзі отримає титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Як зазначають спортивні оглядачі "Суспільного" , під час двобою український боксер захищатиме пояси WBA, WBO та IBF. Крім того, він намагатиметься відібрати у британця титул WBC.

Бій судитимуть четверо суддів: у ринзі - американець Марк Нельсон, а біля рингу - Мануель Олівер Палермо з Іспанії, Крейг Меткелф з Канади й Майк Фітцджеральд зі США.

Олександр Усик vs. Тайсон Ф'юрі

Якщо перемогу вирве Усик, для нього це буде вже другий такий титул - 2018 року український боксер виборов аналогічне звання у важкій вазі. Чемпіонські пояси в надважкій вазі Усик здобув у 2021 році після перемоги над британцем Ентоні Джошуа. Згодом йому довелося двічі захищати ці титули: в другому бою проти Джошуа українець переміг роздільним рішенням суддів, а в останньому поєдинку в серпні 2023 року Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

Щодо Ф'юрі, то йому довелося тріумфувати в 25 боях, щоб отримати титул чемпіона світу в надважкій вазі. У 2016 році він вирвав перемогу в українця Володимира Кличка, відібравши в того чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Кличко намагався оскаржити результат бою в суді.

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