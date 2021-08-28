 Усі українці, що виявили бажання покинути Афганістан, евакуйовані - Єрмак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Усі українці, що виявили бажання покинути Афганістан, евакуйовані - Єрмак

В Афганістані можуть залишатися українці, які хотіли б покинути країну, але не змогли зв'язатися з дипломатами. Київ працюватиме над можливостями для їхньої евакуації, запевнив Андрій Єрмак.

Евакуйовані з Афганістану в аеропорту Бориспіль, 22 серпня 2021 року

Евакуйовані з Афганістану в аеропорту "Бориспіль", 22 серпня 2021 року

Україна евакуювала з Афганістану всіх українців, які заявили про бажання виїхати, заявив керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак. "На сьогодні ми можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС України, з нашими військовими, які були в Кабулі, (...) ми вже всіх евакуювали", - повідомив він журналістам у суботу, 28 серпня, в аеропорту "Бориспіль" під час зустрічі одного з евакуаційних рейсів, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому Єрмак зазначив, що в Афганістані можуть залишатися українці, які хотіли б покинути країну, але не змогли зв'язатися з дипломатами. "Безумовно, ми розуміємо, що є люди, які можуть ще залишатися в інших місцях Афганістану. У нас 24 години на добу працює гаряча лінія, ми на зв'язку. Я хочу вас запевнити в тому, що жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, або який ризикує своїм життям, ми не залишимо, ми продовжимо використовувати всі наші можливості, всі наші дипломатичні контакти, тому якщо когось ще знайдуть, то операція з евакуації наших громадян буде продовжена", - запевнив керівник ОП.

Крім того, за словами Єрмака, "серед людей, яких евакуювали з Афганістану, є журналісти видань The Wall Street Journal та Global Mail, а також представники ООН і громадяни інших держав.

Тим часом заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін повідомив, що 28 серпня до Києва загалом прибудуть три літаки з 360 особами, евакуйованими з Афганістану. Як зазначив Єнін, серед  евакуйованих, за попередньою інформацією Головного управління розвідки міністерства оборони, близько 80 громадян України.

Дивитись відео 02:36

Афганська режисерка розповіла про свою втечу в Україну (20.08.2021)

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


Реклама

Докладно

Реабілітація пацієнта, що переніс COVID-19 у важкій формі

Коли пацієнтам не вірять. Іпохондрія чи наслідки COVID-19?

Наслідки COVID-19 можуть проявлятися протягом місяців після хвороби. Але людям, які їх відчувають, часто не вірять.  

Таліби на вулицях Кабула

Світовий банк заморозив фінансову допомогу Афганістану

У Світовому банку висловили глибоку стурбованість ситуацією в Афганістані, а також перспективами жінок у цій країні.  