Усі українці, що виявили бажання покинути Афганістан, евакуйовані - Єрмак

Україна евакуювала з Афганістану всіх українців, які заявили про бажання виїхати, заявив керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак. "На сьогодні ми можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС України, з нашими військовими, які були в Кабулі, (...) ми вже всіх евакуювали", - повідомив він журналістам у суботу, 28 серпня, в аеропорту "Бориспіль" під час зустрічі одного з евакуаційних рейсів, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому Єрмак зазначив, що в Афганістані можуть залишатися українці, які хотіли б покинути країну, але не змогли зв'язатися з дипломатами. "Безумовно, ми розуміємо, що є люди, які можуть ще залишатися в інших місцях Афганістану. У нас 24 години на добу працює гаряча лінія, ми на зв'язку. Я хочу вас запевнити в тому, що жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, або який ризикує своїм життям, ми не залишимо, ми продовжимо використовувати всі наші можливості, всі наші дипломатичні контакти, тому якщо когось ще знайдуть, то операція з евакуації наших громадян буде продовжена", - запевнив керівник ОП.

Крім того, за словами Єрмака, "серед людей, яких евакуювали з Афганістану, є журналісти видань The Wall Street Journal та Global Mail, а також представники ООН і громадяни інших держав.

Тим часом заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін повідомив, що 28 серпня до Києва загалом прибудуть три літаки з 360 особами, евакуйованими з Афганістану. Як зазначив Єнін, серед евакуйованих, за попередньою інформацією Головного управління розвідки міністерства оборони, близько 80 громадян України.

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