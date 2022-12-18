Усі АЕС на підконтрольній Україні території працюють

Два з дев'яти енергоблоків працюють з обмеженнями, оскільки енергосистему ще не відновили після масованих обстрілів 16 грудня, заявили в "Енергоатомі".

Станом на неділю, 18 грудня, в Україні працюють всі дев'ять енергоблоків на АЕС, що розташовані на підконтрольній уряду території. Однак роботу двох з них обмежують через неготовність енергосистеми прийняти від них весь обсяг електроенергії. Про це повідомила пресслужба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

"18 грудня 2022 року станом на 13.00 працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Проте сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури ще не відновили після обстрілів 16 грудня", - йдеться в повідомленні компанії.

В "Енергоатомі" очікують поновлення цієї інфраструктури для можливості якомога швидшої видачі повної наявної потужності з вітчизняних АЕС.

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Дев'ятий масований удар по Україні

Уранці в п'ятницю, 16 грудня, Росія здійснила дев'ятий масований удар по Україні. За даними генштабу ЗСУ, окупанти випустили 70 крилатих та чотири керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет збили сили української протиповітряної оборони.

Унаслідок ударів були уражені декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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