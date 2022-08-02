Уроки з мінної безпеки для дітей та дорослих

Ірина Ухіна

15.08.2022 15 серпня 2022 р.

Працівники ДСНС України за підтримки благодійного фонду "Солом'янські котики" вчать дітей та дорослих, як поводити себе у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Відвідати такий урок може кожен охочий.