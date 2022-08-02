Уроки з мінної безпеки для дітей та дорослих

СуспільствоУкраїнаУроки з мінної безпеки для дітей та дорослихTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаІрина Ухіна15.08.202215 серпня 2022 р.Працівники ДСНС України за підтримки благодійного фонду "Солом'янські котики" вчать дітей та дорослих, як поводити себе у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Відвідати такий урок може кожен охочий. https://www.dw.com/uk/uroki-z-minnoi-bezpeki-dla-ditej-ta-doroslih-15082022/video-62806538Реклама