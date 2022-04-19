Уряд виділив ще 30 мільярдів гривень на зміцнення оборони України

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 19 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 20 квітня (час київський).

Відеозвернення Зеленського

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У відеозверненні за підсумками 55-го дня війни український президент Володимир Зеленський заявив, що зараз на території України та в прикордонних районах РФ зосереджена фактично вся боєздатна частина російської армії. "Вони зігнали проти України майже всіх і все, що здатне воювати. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої ми потребуємо, яка є в наших партнерів і яка є співставною зі зброєю, яку використовує РФ, ми б уже виграли цю війну", - сказав він.

Зеленський додав, що саме тому в кожному контакті з лідерами демократичного світу наголошує на несправедливості того, що "Україна досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь там на складах". "Якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей. Сподіваюсь, партнери почують цю тезу і зрозуміють нарешті, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців", - сказав він.

Ще понад 30 мільярдів гривень на зміцнення оборони України

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Кабінет міністрів України на засіданні 19 квітня додатково виділив майже 16 мільярдів гривень міністерству оборони та 17 мільярдів гривень міністерству внутрішніх справ (МВС). Про це повідомляє сайт уряду. Кошти міноборони підуть на виплати заробітних плат військовослужбовцям, на ремонт і модернізацію техніки та на виплати родинам загиблих військових. Гроші для МВС розраховані для прикордонників, національних гвардійців та поліцейських, які є частиною сил оборони.