 Уряд України очікує від ФРН допомоги у відновленні після війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

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Новини

Уряд України очікує від ФРН допомоги у відновленні після війни

74-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 8 травня.

Бербель Бас і Денис Шмигаль у Києві

Бербель Бас і Денис Шмигаль у Києві

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за першу половину неділі, 8 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі (час київський).

Дивитись відео 02:29

Порятунок з "Азовсталі": жінки, поранені, немовлята (02.05.2022)

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У полку "Азов" вважають неприйнятною можливість здатися в полон російським окупантам, заявив офіцер управління розвідки, боєць полку Ілля Самойленко. "Так, можна відкласти зброю і просто здатися... ми весь цей час знали, що полк "Азов" не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон. Та й здатися для нас - це неприйнятно, тому що ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогові... для бійців полку "Азов" полон означає смерть", - сказав Самойленко на онлайн пресконференції в неділю, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся в неділю в Києві з головою Бундестагу ФРН Бербель Бас (Bärbel Bas). "Ми дуже цінуємо, що саме в День пам'яті і примирення, і в такий складний для нас час війни голова Бундестагу Німеччини Бербель Бас приїхала підтримати Україну. Для нас дуже важливі проголосовані в Бундестазі рішення для нашої країни. Сподіваємося на вашу підтримку і щодо майбутнього членства України в ЄС. Дякую за візит", - повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

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Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович повідомив, що надзвичайна і повноважна посолка Хорватії в Україні Аніца Джамич повертається зі Львова в українську столицю. "Радий повідомити, що, починаючи з сьогоднішнього дня, наша посолка, яка протягом декількох тижнів перебувала у Львові, повертається до Києва", - сказав глава хорватського уряду під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю. Він наголосив, що це є "потужним сигналом підтримки Україні та українцям" з боку Хорватії.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі у Києві з очільницею Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) у неділю запросив Німеччину та німецькі підприємства взяти участь у відновленні України, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів. Під час зустрічі Шмигаль зазначив, що для України стратегічно важливими є чотири напрями співпраці: зброя, санкції, фінанси та європейська перспектива. Прем'єр привітав рішення Бундестагу щодо надання Україні важкої зброї. З його слів, саме такий вид озброєння може допомогти Україні у захисті своїх і європейських кордонів. "Ми сподіваємося, що Німеччина як один із найбільших експортерів зброї може оперативно допомогти і вирішити питання надання Україні достатньої кількості якісної зброї", - сказав прем'єр.

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Також Шмигаль розповів про План відновлення України, над яким зараз працює держава та який передбачає участь усіх партнерів України. "Німеччину та німецькі підприємства ми також дуже чекаємо в Україні для відновлення", - наголосив прем'єр. Крім того, Шмигаль подякував за підтримку європейській інтеграції України в парламенті Німеччини та висловив сподівання, що статус кандидата на членство в ЄС буде надано Україні вже найближчим часом.

Очільниця Бундестагу, зі свого боку, наголосила, що її візит до Києва - це знак солідарності Німеччини з Україною та українським народом у цій боротьбі. Вона запевнила, що Німеччина перебуває на боці України і всіляко підтримує вступ України до Європейського Союзу. Бас також повідомила, що Німеччина форсує процес відмови від російської нафти і газу та хоче посилити санкції, щоб показати Росії свою готовність йти на такі кроки, щоб підтримати Україну, повідомляє пресслужба українського уряду.

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