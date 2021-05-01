Уряд Німеччини засудив санкції Росії проти громадян ЄС

У німецькому уряді рішучим чином відкидають та засуджують санкції, введені Росією щодо вісьмох представників країн Євросоюзу. Про це ввечері п'ятниці, 30 квітня, заявили у пресслужбі Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини.

Згідно з позицією відомства, обмежувальні заходи Кремля не мають змістовного обґрунтування та "непотрібним чином призводять до подальшого погіршення відносин з Росією".

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У ЄС також засудили крок РФ

Раніше із критикою санкцій Кремля виступили і у Європейському Союзі. У спільній заяві голови Європейської Ради Шарля Мішеля, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та голови Європарламенту Давіда Сассолі, оприлюдненій ввечері у п'ятницю, 30 квітня, це рішення "найрішучіше" засуджується.

"Цей крок є неприйнятним, не має жодного правового виправдання та цілком необґрунтований", - наголошується в заяві. Він спрямований проти Європейського Союзу, а не лише окремих осіб, щодо яких запроваджено заборону, зазначають функціонери ЄС, додаючи, що Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів у якості реакції на рішення російської влади.

Санкції РФ проти восьми функціонерів ЄС

Перед цим МЗС РФ повідомило про рішення закрити в'їзд у країну для вісьмох громадян країн-членів ЄС у відповідь на введені 2-го і 22 березня цього року Радою ЄС обмежувальні заходи щодо шести російських громадян.

Нев’їзними до Росії стали: голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна Йорґ Раупах (Jörg Raupach), голова Європейського парламенту Давід Сассолі, керівник лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція Оса Скотт, голова мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Вера Юрова.