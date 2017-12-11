Уряд Німеччини виділяє 10 мільйонів євро на розвиток соцпослуг на Сході України

Кошти підуть на розширення проєкту "Спільно", який спрямований на розвиток послуг для сімей із дітьми на Сході України.
Уряд Німеччини черезНімецький державний банк розвитку (KfW) виділить 10 мільйонів євро на розширення проєкту "Спільно" Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), йдеться у повідомленні, оприлюдненому в понеділок, 22 лютого, на сайті посольства ФРН у Києві.
Проєкт "Спільно. Соціальні послуги для сімей у громадах" спрямований на розвиток послуг для сімей із дітьми на Сході України. Фінансування виділять в рамках проєкту "Сприяння розвитку соціальних послуг на Сході України на тлі пандемії COVID-19" федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
ЮНІСЕФ розпочав реалізацію проєкту "Спільно" у 2019-2020 роках у 12-ти пілотних громадах на Сході України. Проєкт фінансується банком KfW. Розширення проєкту дозволить доповнити його новими напрямами та розширити на низку нових громад у Донецькій та Луганській областях, кажуть у ЮНІСЕФ. Фінансування наступної фази передбачено на два роки.
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Проєкт спрямовано на подальший розвиток соціальних послуг у нещодавно об'єднаних громадах і на підтримку нових управлінських структур у виконанні ними повноважень, переданих під час реформи децентралізації, зазначається у повідомленні на сайті посольства. Найкращі практики проєкту можна буде застосовувати по всій країні, що принесе користь не лише залученим громадам у Луганській і Донецькій областях.
"Основна увага проєкту приділяється інклюзивній освіті, стабільному доступу до чистої води й громадській активності молоді", - вказується у повідомленні. Планується також покращити фізичну доступність закладів освіти. Все це має сприяти соціальній згуртованості й благополуччю сімей у громадах, що постраждали від конфлікту. Проєкт охопить понад пів мільйона жителів на Сході України, стверджують у ЮНІСЕФ.
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Проєкт має також на меті підвищити стійкість людей, яких торкнулася пандемія COVID-19. Сюди відносять забезпечення захисними засобами, інформаційно-просвітницькі заходи у школах і молодіжних центрах, постачання безпечної води для особистої гігієни, мотивація молодих людей ставати "послами захисту від COVID" серед однолітків.
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"Україна перебуває на дуже важливому етапі перебудови системи соціальних послуг і адаптації послуг до потреб мешканців громад. Від того, як місцеве самоврядування впорається із цим завданням, залежить благополуччя вразливих категорій населення і громади загалом. У цей переломний момент уряд Німеччини стає партнером для областей України, чиї сили відбирає збройний конфлікт і наслідки пандемії. Ми віримо, що наступні два роки принесуть довготривалі результати, сталість яких громади зможуть підтримувати та примножувати самостійно", - зазначила, коментуючи виділення коштів для проєкту, посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen).