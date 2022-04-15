З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

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На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями першої половини суботи, 16 лютого (час київський).

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Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Києву

Берлін збільшить фінансові витрати на надання військової допомоги Україні. За словами німецьких урядовців, йдеться про суму не менше двох мільярдів євро, з яких левова частка передбачена для України. Ще близько 400 мільйонів євро з цієї суми мають надійти в європейського фонду European Peace Facility, що у тому числі закуповує зброю для України.

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