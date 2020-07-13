Уряд ФРН домовився з енергетичними концернами про компенсації

Уряд Німеччини виплатить енергетичним концернам в Німеччині 2,4 мільярда євро відшкодування. Щодо цього у п'ятницю, 5 березня, оприлюднено спільну заяву міністерств охорони довкілля, фінансів та економіки Німеччини. Названа сума буде розподілена між енергетичними концернами RWE, Vattenfall, Eon/PreussenElektra та Enbw як відшкодування упущеної вигоди та змарнованих інвестицій.

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Більша частина коштів буде спрямована концерну Vattenfall - він отримає 1,425 мільярда євро. 880 мільйонів євро передбачаються для RWE, 80 мільйонів - для EnBW та 42,5 мільйона - для Eon/PreussenElektra. У заяві при цьому наголошується, що досягнута угода не впливає на заявлену урядом мету відключити останню атомну електростанцію в Німеччині до кінця 2022 року.

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Угода про відшкодування, якої досягнув уряд з енергоконцернами, має покласти край правовому спору, який триває десять років. Концерни заявили про своє право на відшкодування після оголошеної Німеччиною у 2011 році відмови від атомної енергетики. Таке рішення уряд ФРН ухвалив після катастрофи на японській атомній електростанції "Фукусіма". Остаточне закриття АЕС в Німеччині заплановане на 2022 рік.