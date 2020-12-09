 Уряд Франції затвердив законопроєкт для боротьби з ісламізмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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Уряд Франції затвердив законопроєкт для боротьби з ісламізмом

Попри занепокоєння деяких представників мусульманської громади, у французькому уряді запевняють, що законопроєкт не спрямований проти ісламу.

У Франції хочуть посилити боротьбу з радикальним ісламізмом

У Франції хочуть посилити боротьбу з радикальним ісламізмом

Уряд Франції під час засідання у середу, 9 грудня, схвалив законопроєкт, спрямований на боротьбу з радикальним ісламізмом в країні. Документ під назвою "Про зміцнення республіканських принципів" передбачає, зокрема, посилення відповідальності за мову ненависті в інтернеті, а також має обмежити вплив з-за кордону на мечеті у Франції.

Як заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, документ не спрямований проти ісламу як релігії, натомість він має боротися проти екстремістських рухів. За його словами, французька держава зобов'язана втручатися, коли, наприклад, дівчат цілеспрямовано не пускають до загальноосвітньої школи або коли спортивні клуби використовуються для індоктринації молоді. Також у разі ухвалення документу французьким парламентом посилиться відповідальність за виправдання актів насильства в інтернеті. А мешканців Франції, які мають більше однієї дружини, згідно із запропонованим законопроєктом, можуть вислати з країни.

Законопроєкт переданий на розгляд парламенту Франції.

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Дебати щодо цього законопроєкту у Франції точаться вже давно. На початку жовтня у своїй промові "Республіка в дії" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що релігійні радикали, які просочилися у деякі громадські організації мусульман, намагаються створити в країні паралельне суспільство і насаджують "ісламістський сепаратизм". Щоб цього не допустити, президент запропонував ухвалити закон, спрямований проти поділу суспільства. Дебати посилися після брутального вбивства під Парижем 16 жовтня вчителя історії та географії Самюеля Паті, скоєного радикальним ісламістом-вихідцем з Чечні. Після цього вбивства цей документ став ще жорсткішим. Деякі представники ісламської громади критикують законопроєкт та стверджують, що він спрямований насамперед проти мусульман.

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