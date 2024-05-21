22 травня в Україні знов обмежуватимуть постачання електрики

В усіх регіонах України 22 травня вранці та увечері діятимуть графіки відключень електроенергії, повідомили в "Укренерго". Ситуація в енергетиці важка, наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що зранку і увечері у середу, 22 травня, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових, так і побутових споживачів, випливає з поширеного у вівторок, 21 травня, повідомлення пресслужби компанії.

Графіки діятимуть з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Водночас із 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується, уточнили в компанії. Втім, у повідомленні зауважується, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні лімітів споживання. "Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - нагадали в "Укренерго".

Постачання електрики на об'єкти критичної інфраструктури не обмежується, наголосили у компанії.

Кудрицький: У найближчі місяці дефіцит зберігатиметься

Дефіцит в українській енергосистемі дещо знизило потепління, втім повністю компенсувати його не змогло, повідомив в ефірі "Суспільного" голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Відключень дійсно стало менше. Але дефіцит ще значний і на вечірні години ми змушені вводити графіки відключень, щоб збалансувати систему. Навіть досить серйозні обсяги імпорту увечері не допомагають повністю усунути дефіцит, створений російськими атаками", - наводить його слова пресслужба "Укренерго".

Кудрицький пояснив, що на відновлення пошкоджених електростанцій знадобляться місяці, а для деяких енергоблоків - і роки. "Очікувати, що у нас буде якесь стрімке збільшення генерації в енергосистемі в найближчі тижні - не варто. Найближчі місяці дефіцит буде зберігатися. І час від часу він буде досягати таких значень, що імпортом і аварійною допомогою його не можна буде перекрити. Тому до відключень треба бути готовими", - додав він.

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Шмигаль: Ситуація в енергетиці важка

Як зауважив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян через значний дефіцит електрики.

"Ситуація зараз важка. Внаслідок російських обстрілів ми втратили 8 ГВт потужності. Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але максимальна технічна можливість імпорту складає 1,7 ГВт. Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств та громадян", - пояснив він.

Водночас Шмигаль наголосив, що міненерго та "Укренерго" надано доручення розробити проєкт урядової постанови щодо справедливих графіків відключень електрики для споживачів. "Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих", - зазначив прем'єр.

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Нагадаємо, обмеження на споживання електроенергії в Україні запровадили від 16 травня через недостатню потужність українських електростанцій внаслідок п'яти ракетно-дронових ударів, яких війська РФ завдали по українській енергосистемі з 22 березня та браку можливостей імпортувати більше електроенергії з-за кордону.