В ЄС погодили дев'ятий пакет санкцій щодо Росії - Reuters

Дев'ятий пакет санкцій щодо Росії буде оформлений за так званою "письмовою процедурою" до обіду п’ятниці, 18 листопада. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 15 грудня (оновлюється).

++22:55++

США розширять програму підготовки українських військових за участі міжнародних партнерів. Про це під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони США Патрик Райдер.

"Навчання cпільним маневрам і загальновійськова підготовка будуть здійснюватися командуванням армії США в Європі й Африці, навчальним командуванням 7-ої армії США та рейнджерами армії США, що базуються в Німеччині", - сказав він.

За його словами, це має доповнити ініціативи з підготовки, які вже започаткували Великобританія та Євросоюз.

З початку російської війни в Україні у 2014 році Вашингтон надав Києву безпекову допомогу на 22,1 мільярда доларів, з них - 19,3 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, зазначив Райдер.

++22:30++

Уряди країн-членів Європейського Союзу у четвер, 15 листопада, погодили дев'ятий пакет санкцій щодо Росії через повномасштабну війну проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Пакет буде оформлений за так званою "письмовою процедурою" до обіду п’ятниці, 18 листопада. "Санкції узгоджені. Письмова процедура триватиме до завтрашнього обіду", - сказав один із дипломатів.

++21:55++

Від початку добровільної евакуації з Херсона виїхали 11 тисяч мешканців. Про це в ефірі ТК "Ми – Україна" повідомила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук, повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З них сім тисяч людей скористалися безкоштовною державною евакуацією, ще чотири тисячі виїхали своїми силами.

Верещук розповіла, що наразі в деокупованому Херсоні люди найбільше потребують розмінування території та відновлення подачі електроенергії. Грошова допомога, доставка продуктів харчування, предметів першої необхідності, гуманітарної допомоги та іншого відбувається організовано завдяки роботі центральної влади, ОВА та міжнародних гуманітарних операторів, йдеться в повідомленні.

Водночас Верещук вкотре закликала мешканців міста за можливості евакуюватися, оскільки повністю налагодити у Херсоні нормальне життя наразі заважають постійні обстріди з боку військ РФ.

++21:11++

Енергетична компанія ДТЕК повідомляє про відключення свого енергетичного об’єкту від електромережі внаслідок обстрілу військами РФ.

"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджене обладнання. Наразі підприємство повністю відключене від енергосистеми", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Також повідомляється, що зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні. Водночас у компанії не вказують, про який регіон йдеться.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає, зазначили у ДТЕК.

++20:57++

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) оновило санкційний список, додавши до нього ряд фізичних осіб та організацій, пов'язаних з фінансовим сектором Росії.



До списку, зокрема, потрапив один з найбагатших людей Росії олігарх Володимир Потанін, і його родина. А також - низка російських компаній, зокрема ПАТ "Росбанк", співвласником якого є Потанін, і його холдинг "Інтеррос".

++20:13++

Війська РФ і надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також російська армія намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Протягом доби російські війська завдали двох ракетних ударів, а також здійснили більше п'яти обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних мешканців.

У генштабі зазначають, що у зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у окупованому Мелітополі, російські війська перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму.

"Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

++19:30++

Міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що Росія може розпочати другу хвилю повномасштабної війни проти України орієнтовно у лютому. В інтерв’ю The Guardian він зазначив, що з’являються докази того, що Кремль готує новий наступ.

Зокрема, з огляду на те, що до російських військ були мобілізовані близько 300 тисяч солдатів, Резніков припустив, що половина з них використовувалася для підсилення сил РФ після серії невдач на полі бою, а решта більш ретельно готувалася для майбутніх наступів.

"На підготовку (призовники - The Guardian) витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план", - заявив Резніков.

++18:37++

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові ракети для зенітно-ракетної системи IRIS-T. Це вказано в переліку озброєнь на сайті німецького уряду.

Також Німеччина передала Україні дві броньовані евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, п’ять тисяч боєприпасів калібру 155 мм, чотири автівки "швидкої допомоги" і 18 вантажівок 8х8 зі змінними кузовами.

++18:00++

ЄС виділив Україні 50 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури, повідомляє міністерство інфраструктури України.

Кошти будуть направлені на ремонт систем постачання електрики, води, тепла, водовідведення та управління відходами у звільнених від окупації громадах Київської області.

Виділення цих грошей стало можливим завдяки домовленості Європейського Союзу та міжнародної фінансової організації НЕФКО (Nefco - the Nordic Green Bank), заснованої урядами Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, зазначає пресслужба відомства.

++17:15++



"Укрпошта" відкрила передзамовлення на новорічний поштовий випуск "Переможного Нового року!", який складається з марки, конверта і листівки, повідомляє пресслужба компанії.

На марці зображена дівчина й український військовий, які через війну змушені зустрічати Новий рік нарізно: вона – вдома на самоті, він – на фронті, захищаючи країну. "У сюжеті конверта "Перший день" щасливе продовження історії — вони нарешті разом. В обіймах зустрічають наступний Новий рік у вільній від російських окупантів Україні", - зазначають у "Укрпошті".

Тираж новорічної марки складе 720 тисяч примірників. У відділеннях "Укрпошти" вона з'явиться 19 грудня, написав у Facebook генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

++16:49++

Дебати у ЄП: Україні потрібні генератори та більше зброї

Постійні ракетні обстріли, цілями яких стають об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, поставили під загрозу життя мільйонів українців, які сьогодні живуть в умовах гуманітарної кризи. Про це у четвер, 15 грудня, йшлося під час дебатів у Європарламенті щодо ситуації, яка склалася в Україні внаслідок російських атак.

Євродепутати закликали ЄС не зупиняти свою допомогу українцям і активніше реагувати на потреби українського уряду, зокрема надаючи генератори та зброю для захисту від російських атак.

++16:30++

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської Ради назвав п'ять ключових напрямків, на які мають бути спрямовані зусилля України і Європи в умовах російської повномасштабної агресії.

Перший - покласти край "енергетичному терору" Росії, зокрема, за допомогою встановлення стелі цін на російські енергоносії, що йдуть на експорт. За словами Зеленського, ці ціни мають бути такими, щоб Росія "точно була позбавлена здатності фінансувати війну за рахунок глобального ринку".

Другий - забезпечити зимову стійкість України, зокрема, надати підтримку у закупівлі газу та постачанні електроенергії з ЄС. Третій - продовжувати оборонну підтримку України, що передбачатиме постачання більшого обсягу озброєнь, у тому числі сучасних танків, більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, а також систем протиповітряної та протиракетної оборони (ППО та ПРО).

Четвертий - дипломатія. Зеленський закликав ЄС підтримати запропоновану раніше Україною формулу миру.

Пʼятий - продовження руху України у напрямку євроінтеграції. Зокрема, Україна очікує на оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, зазначив він. "Дуже вас просимо це зробити і прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС", - сказав він.

++15:39++

Залужний не сумнівається, що російські війська ще раз спробують наступати на Київ

Росія готує близько 200 тисяч нових військових для участі у війні проти України. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist. За його словами, українські військові оцінюють мобілізаційний потенціал Росії в 1,2-1,5 мільйона людей.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть боротися. Вони будуть. Цар велить їм воювати, і вони воюють. Я вивчав історію двох чеченських воєн – це було те саме. Можливо, вони не настільки добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", - сказав він.

Окрім того, Залужний заявив, що не має сумнівів, що війська РФ здійснять ще одну спробу наступу на Київ.

++15:05++

Майже 40 відсотків українських біженців у Німеччині хочуть лишитися

Більшість з понад мільйона українців, які через війну поїхали до Німеччини, відчувають себе там бажаними гостями. Близько 37 відсотків з них хотіли б оселитися там назавжди або на кілька років, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного за підтримки німецького уряду, повідомляє Reuters.

Ще 34 відсотки біженців з України в Німеччині планують залишитися до кінця війни, водночас 27 відсотків ще не визначилися. Близько двох відсотків українців хочуть виїхати протягом року.

++14:59++

Абсолютна більшість українців (97 відсотків) впевнена, що Україна зможе відбити напад Росії, свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада.

Його провели серед тисячі повнолітніх респондентів в усіх підконтрольних урядові регіонах, де є мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності не перевищує 3,1 відсотка.

++14:44++

Ватикан збирає гроші на термобілизну українцям

Ватикан запустив краудфандингову кампанію, щоби відправити термобілизну в Україну для допомогти жителям взимку. Глава благодійного офісу Ватикану поляк Конрад Краєвський заявив, що вже здійснив кілька благодійних місій в Україну для Папи Римського Франциска цього року, і закуплений на зібрані кошти одяг також відвезе особисто.

Напередодні Папа Римський закликав людей менше витрачати на різдвяні святкування та подарунки цього року, а різницю відправити українцям, щоб допомогти їм пережити зиму, повідомляє Reuters.

++14:32++

Через російські обстріли Херсон повністю знеструмлений. "Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++14:20++

У Німеччині будують новий завод з виробництва боєприпасів

Після повторної відмови Швейцарії в реекспорті Україні боєприпасів німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод з виготовлення боєприпасів середнього калібру. Це забезпечить незалежність поставок для збройних сил Німеччини, що потенційно створить і більшу гнучкість у постачанні зброї для України, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Міністри оборони Німеччини та України на тлі "Гепарда", в реекспорті боєприпасів до якого для ЗСУ Швейцарія двічі відмовляла ФРН. Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Потужності для виробництва боєприпасів мають бути готові в січні. Водночас початок виробництва планують на червень 2023 року. Першу партію боєприпасів для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard зможуть поставити в липні. Якщо німецький уряд зробить замовлення, то Україні передадуть 300 тисяч боєприпасів для "Гепардів".

++14:08++

Європарламент визнав Голодомор геноцидом

Європейський парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Як ідеться в резолюції, всі обставини створення штучного голоду в Україні у 1932-1933 роках відповідають ознакам геноциду, зафіксованим у Конвенції Організації Об'єднаних Націй щодо запобігання та покарання цього злочину.

Євродепутати закликали Росію та інші країни, що утворилися внаслідок розпаду Радянського Союзу, відкрити відповідні архіви. Вони вважають, що РФ як правонаступниця Радянського Союзу має не лише офіційно визнати Голодомор, а й попросити пробачення за ці злочини.

Євродепутати також вказують, що дії Росії у нинішній війні проти України створюють підґрунтя для повторення масового штучного голоду, особливо для африканських країн, які залежать від поставок українського зерна.

Через те, що радянські злочини не отримали вчасно чіткої правової та моральної оцінки міжнародної спільноти, а також через те, що в РФ відбулася героїзація тоталітарного радянського режиму, Росія перетворилася сьогодні на державу-спонсора тероризму та державу, яка застосовує терористичні методи, зазначається в резолюції.

++14:00++

В рамках "зернової угоди" Україна відправила на експорт 554 судна з 13,9 мільйона тонн продовольства до країн Африки, Азії та Європи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також наголосив, що Україна виступає за розширення "зернової ініціативи" на інші порти, зокрема "Миколаїв" та "Ольвія" в Миколаївській області.

++13:39++

В організації Об'єднаних Націй сподіваються на "прорив" у переговорах про полегшення експорту російських добрив. "Я з обережним оптимізмом очікую, що ми зможемо досягти значного прогресу найближчим часом", - сказала генеральна секретарка конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспан журналістам.

Підстави для свого оптимізму вона уточнювати не стала, але як зауважує агентство Reuters, російські та українські представники раніше обговорювали можливість відновлення РФ експорту аміаку, який використовується для виробництва добрив, в разі суттєвого обміну полоненими. Такі обміни останнім часом активізувалися. Всього з початку війни Україні вдалося звільнити понад 1300 військових.

++13:19++

Україна видала РФ священника УПЦ МП під час обміну полоненими

Україна видала Росії під час обміну полоненими священника Української православної церкви (Московського патріархату) з Лисичанська, якого засудили до 12 років ув'язнення за корегування вогню окупантів, в обмін на 35-річного громадянина США. Про це повідомив представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов після обміну 14 грудня.

Звільнені з полону 14 грудня військові Фото: Andrij Jermak/Telegram

"Росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся громадянин США до України, і має можливість повернутися додому", - розповів він.

14 грудня Україна повернула з російського полону 64 військових і тіла чотирьох загиблих. Звільнений американець - 35-річний Мурекезі Суеді, який брав участь у проукраїнських мітингах в окупованому росіянами Херсоні та був ув'язнений окупаційною владою за проукраїнську позицію на початку літа. Виданий священник УПЦ (МП) став першим, кому винесли вирок після низки підозр представникам церкви за співпрацю з російськими окупантами та пропаганду "русского мира".

++12:54++

У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Папа Римський Франциск вибачився за те, що назвав чеченців і бурятів найжорстокішими учасниками війни Росії проти України. Як повідjмляють російські пропагандистські ЗМІ, речниця міністерства заявила на брифінгу, що державний секретар Святого престолу надіслав вибачення дипломатичними каналами. Російська сторона вважає, що після цього "інцидент вичерпаний".

Ватикан не коментував цю інформацію.

++12:35++

У Конгрес США внесли резолюцію про виключення РФ із Радбезу ООН

До Конгресу США внесли проєкт резолюції з закликом до адміністрації президента Джо Байдена розпочати процес виключення Росії з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Як повідомило американське видання Foreign Policy, документ внесли члени Гельсінської комісії з обох партій.

Вони мотивують тим, що кричущі порушення Росією статуту ООН, у тому числі спроба анексії частини території України, а також злочини проти цивільного населення та погрози ядерним ударом ставлять під сумнів право РФ на постійне членство в Радбезі ООН.

++12:08++

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк за підсумками візиту до України заявив, що подальші удари Росії по українській інфраструктурі можуть призвести до серйозного погіршення гуманітарної ситуації та спровокувати ще більше переміщення людей, ставлячи мільйони у "вкрай скрутне становище".

Тим часом прем'єр міністр України Денис Шмигаль та заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс обговорили на зустрічі в Києві розширення гуманітарних програм допомоги українцям наступного року. Зокрема, йшлося про започаткування нових програм гуманітарного розмінування в Україні, подальше облаштування прихистків для переселенців, допомогу бізнесу для збільшення робочих місць та доходів населення.

Цього року ООН надала українцям понад 4,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги.

++11:40++

Канада відновлює санкції щодо турбін "Північного потоку"

Канада відкликає дозвіл, який виводить турбіни для газопроводу "Північний потік" з-під санкцій, запроваджених щодо Росії. Оттава визнає, що обставини змінилися, а дозвіл більше не виконує відведеної для нього ролі, йдеться в спільній заяві міністерки закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поруч з турбінами для "Північного потоку" (фото - від серпня). Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Рішення про відкликання ухвалили після тісних консультацій з українськими, німецькими та іншими європейськими союзниками, наголошується в документі. Канада продовжить підтримувати енергетичну безпеку України та Європи, надавши 115 мільйонів канадських доларів (79,5 мільйона євро) на відновлення української енергетичної інфраструктури. Ці кошти отримані завдяки митам на імпорт товарів з Росії та Білорусі, пояснили міністри.

++11:16++

РФ знову вдарила по центру Херсона: є загиблі

Війська РФ знову вдарили по центру Херсона: за 100 метрів від будівлі обласної військової адміністрації (ОВА), яку вони атакували вчора. За інформацією заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, загинули двоє людей.

Як повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, за минулу добу росіяни 86 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, мінометів і безпілотників. Під ударом опинилися житлові квартали Херсона. Крім будівлі обладміністрації, приватних і багатоквартирних будинків, російські солдати поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу та магазин. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, в тому числі восьмирічний хлопчик. Ще 13 жителів області отримали поранення різного ступеню тяжкості.

За даними Тимошенка, загалом за 14 грудня внаслідок російських обстрілів загинули семеро цивільних у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, 19 мирних громадян зазнали поранень у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

++10:50++

У Росії зайнявся нафтозавод, є загиблі

Вранці спалахнула пожежа на нафтозаводі в російському Ангарську Іркутської області. Загинули двоє людей. Губернатор області повідомив, що п'ятеро людей постраждали.

У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ заявили, що до займання могло призвести скупчення газу. Російський слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб.

Останніми тижнями в Росії сталася низка великих пожеж. Зокрема, 12 грудня у підмосковній Балашисі спалахнув торговельний центр "Стройпарк", а 9 грудня у Москві спалахнула пожежа в торговельному центрі "Мега Хімки", внаслідок чого загинув охоронець.

++10:23++

США планують поставити Києву обладнання для "розумних бомб"

США планують передати Україні передове електронне обладнання для перетворення некерованих авіаційних боєприпасів у "розумні бомби", повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на джерела. Ці бомби здатні з високим ступенем точності вражати військові цілі.

"Розумна бомба" Фото: Lee Jae-hyuk/Yonhap/AP/picture alliance

Обладнання може бути прикріплене до різних видів зброї та літаків для перетворення їх на "спільний боєприпас прямої атаки" (JDAM). Американські військові раніше використовували цю технологію передового електронного обладнання з GPS-наведенням на бомбардувальниках і винищувачах. З якою зброєю застосовуватиме ці пристрої Україна, поки неясно.

++09:57++

Російські війська можуть відновити наступ на двох напрямках - ISW

Російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках у найближчі місяці - вздовж Харківсько-Луганського кордону або в Донецькій області, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

За їхніми даними, війська РФ переміщують важку техніку з тилових районів Луганщини в райони поблизу лінії фронту вздовж кордону між Харківською та Луганською областями. Вздовж цієї лінії вони проводять обмежені наступальні операції з метою відновлення втрачених позицій на захід від Кремінної. Збільшенню темпів наступу сприяє зниження температури, зауважують експерти.

Тим часом сили РФ, вивільнені після відходу з західного берега Херсонської області, передислокувалася в різні райони Донбасу, посилені мобілізованими резервістами. Американські аналітики вважають, що Росія може сподіватися розпочати наступ на заході Донеччини, щоби розвинути незначні успіхи, досягнуті в районі Вугледара-Павлівки в листопаді, та завершити захоплення всієї Донецької області.

Водночас в ISW сумніваються, що російським солдатам вдасться захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.

++09:30++

Президент РФ Володимир Путін уперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію та відклав щорічне послання до Федеральних зборів РФ, закріплене в конституції з 1994 року, намагаючись уникнути відповідей на питання про військові невдачі Росії та будучи не здатним виправдати ціну війни проти України для внутрішніх і глобальних справ, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони також зауважують, що Путін все частіше обирає заздалегідь записані виступи замість живого спілкування в прямому ефірі. Скасування вищевказаних заходів, на думку американських аналітиків, може підірвати популістську привабливість президента РФ як правителя, який підтримує зв'язок зі своїм населенням.

++08:59++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Двоє мирних жителів Донеччини загинули 14 грудня внаслідок російських обстрілів у Бахмуті та Роздолівці. Ще четверо цивільних в області зазнали поранень, повідомляє Павло Кириленко.

Жінка отримала осколкове поранення 14 грудня в Куп'янському районі Харківської області. Вночі російським обстрілом із зенітно-ракетного комплексу С-300 був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури в Куп'янську, пише Олег Синєгубов.

Акваторія та берегова зона Очаківської громади на Миколаївщині зазнала 14 грудня обстрілу з боку РФ з реактивних систем залпового вогню, громада - з артилерії, внаслідок чого зруйновані та пошкоджені об'єкти інфраструктури. Вранці в четвер внаслідок російського обстрілу був пошкоджений об'єкт інфраструктури в Чорноморській громаді. Постраждалих немає, інформує Віталій Кім.

Вночi та вранці російські окупаційні війська били по Нікопольщині в Дніпропетровській області з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали, розповідає Валентин Резніченко.

++08:32++

Польща визнала РФ державою спонсоркою тероризму

Польща визнала Росію державою, що підтримує тероризм та вдається до терористичних методів. Відповідну резолюцію ухвалив польський Сейм увечері 14 грудня.

Президент РФ Володимир Путін Фото: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

В резолюції парламенту Польщі сказано, що РФ здійснює анексію територій інших держав, воєнні злочини та геноцид, а також чинить ворожі економічні дії, зокрема, в енергетичній сфері. Крім того, зазначається, що Росія відповідальна не лише за "звірячу та незаконну агресію проти України", а й за збиття літака МН17 у липні 2014 року та Смоленську катастрофу 2010 року, у якій загинули 96 людей, зокрема й польський президент Лех Качинський.

"РФ має бути ізольована на міжнародній арені", - вважають польські парламентарі, які також закликають міжнародну спільноту розробити механізм виплати воєнних репарацій Україні та компенсацій державам, організаціям і приватним особам, які зазнали збитків внаслідок розв’язаної Росією війни.

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Росія завдала 31 авіаційного та восьми ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснила 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні. "Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України", - попереджують в генштабі.

РФ продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках, а на інших напрямках намагається стримувати дії підрозділів сил оборони України.

"За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсон на поки що підконтрольну російським загарбникам територію. Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи російської федерації", - йдеться в повідомленні генштабу.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар'їнка Донецької області. Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ і п'ять ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили два російські пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та склад пально-мастильних матеріалів.

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Європейський Союз та Північноатлантичний альянс (НАТО) збираються виступити незабаром зі спільною декларацією, в якій закличуть Росію негайно припинити війну в Україні та вивести свою армію, а Києву пообіцяють повну підтримку.

Узгодити остаточну версію документа, робота над яким триває вже понад рік, заважала напруженість у відносинах між Туреччиною та Кіпром, повідомили американському виданню Politico два дипломати. За їхніми словами, декларацію можуть представити або 19-20 грудня, або на початку 2023 року.

++07:30++

Україна буде серед пріоритетів головування Швеції в Раді ЄС

Швеція, яка головуватиме в Раді Європейського Союзу в першому півріччі 2023 року, обіцяє надавати пріоритет подальшій економічній та військовій допомозі України, а також підтримці шляху країни до ЄС.

Іншими своїми пріоритетами головування Швеція назвала безпеку, стійкість, процвітання, демократичні цінності та верховенство права. Обґрунтовуючи кожен із них, уряд країни згадував повномасштабне вторгнення Росії в Україну та його наслідки.

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