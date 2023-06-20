Уряди ФРН і КНР проводять урядові консультації в Берліні

У консультаціях у столиці Німеччини беруть участь близько 20 міністрів з обох сторін. Німеччина прагне зменшити економічну залежність від КНР на тлі конфліктів навколо України та Тайваню.

Німеччина і Китай розпочали перші урядові консультації з часу приходу Олафа Шольца (Olaf Scholz) на посаду канцлера ФРН. Шольц вранці у вівторок, 20 червня, привітав прем'єра Держради Китаю Лі Цяна з військовими почестями у відомстві федерального канцлера.

Читайте також: Переговори у Берліні: якою буде нова політика ФРН щодо Китаю?

У консультаціях беруть участь по 8-9 міністрів з кожного боку. Головна тема - боротьба зі змінами клімату і пов'язана з цим перебудова економіки. На зустрічі обговорюватимуть і торговельні зв'язки між ФРН і КНР, а також війну Росії проти України, яку Китай, на відміну від західних союзників України, не засуджує.

ФРН прагне знизити економічну залежність від КНР

Напередодні Шольц вкотре виступив на захист курсу Німеччини на зниження економічної залежності від Китаю і диверсифікацію ланцюжків поставок на тлі посилення напруженості у відносинах зі США, підтримки Росії Китаєм і конфлікту навколо Тайваню.

Читайте також: Китай пропонує "всі засоби" для розв'язання війни в Україні

Німеччина регулярно організовує урядові консультації з особливо близькими партнерами й країнами, що становлять для неї особливий економічний або стратегічний інтерес. У минулі місяці уряд ФРН уже провів такі зустрічі з представниками урядів Іспанії, Нідерландів, Японії та Індії.

Читайте також: Штайнмаєр закликав КНР вплинути на РФ задля миру в Україні

Нинішні німецько-китайські консультації - перші в очному форматі з 2018 року. У період пандемії COVID-19 такі зустрічі проводилися в режимі відеозв'язку. За цей час відносини між двома країнами помітно погіршилися через посилення обмежень прав і свобод у КНР, ставлення Пекіна до національних меншин, погроз на адресу Тайваню і спроб Китаю посилити свій вплив в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас Китай залишається для Німеччини найважливішим торговельним партнером.

Читайте також: Міністр оборони ФРН Пісторіус не вважає доцільною ізоляцію Китаю