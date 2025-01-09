Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про євроінтеграцію

Законопроєкт, що дозволяє розпочати процес вступу Вірменії до ЄС, переданий на затвердження парламенту. За словами прем'єра Нікола Пашиняна, після цього влада Вірменії зможе обговорити з Брюсселем дорожню карту.

Уряд Вірменії схвалив законопроєкт щодо початку процесу вступу країни до Європейського Союзу. Документ "не означає членства Вірменії у Євросоюзі у прямому розумінні цього слова", і рішення з цього питання "може бути ухвалене лише шляхом референдуму", заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян у четвер, 9 січня.

За його словами, після ухвалення законопроєкту парламентом влада Вірменії має намір обговорити з ЄС дорожню карту процесу євроінтеграції.

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ЄС та Вірменія ведуть перемовини про лібералізацію візового режиму

У вересні 2024 року Вірменія та ЄС офіційно розпочали переговори щодо лібералізації візового режиму. Віцеголова Єврокомісії Маргарітіс Схінас під час візиту до Єревана назвав початок діалогу про скасування візового режиму "історичною подією".

Раніше, у березні, Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає розпочати діалог з Вірменією щодо лібералізації візового режиму. Європарламентарі вітали сильне бажання Вірменії зміцнити і зробити пріоритетними свої відносини з ЄС і вважали, що Євросоюз має "скористатися цим потенційним геополітичним зрушенням та допомогти Вірменії міцніше закріпитися у спільноті демократій". Єврокомісії та країнам ЄС слід розпочати роботу над дорожньою картою для виведення відносин з Вірменією на якісно новий рівень, заявили тоді у Європарламенті.

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