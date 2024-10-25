Уряд України затвердив ліквідацію МСЕК і перевірку висновків

Перевірки рішень, ухвалених комісіями, триватимуть протягом наступних трьох місяців. Також проведуть аудит пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим державним посадовцям, повідомив Шмигаль.

Кабінет міністрів України затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) на виконання рішень РНБО та президента України Володимира Зеленського, який підписав відповідний указ 22 жовтня. У рамках цього плану передбачена ліквідація МСЕК у їхньому нинішньому вигляді вже цього року, повідомив у п'ятницю, 25 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також буде створена група для перегляду рішень, ухвалених комісіями, а перевірки триватимуть протягом наступних трьох місяців.

У листопаді міністерство охорони здоров'я та міністерство цифрової трансформації представлять рішення щодо цифровізації всіх етапів роботи МСЕК, додав Шмигаль. Крім того, Пенсійний фонд разом із Державним бюро розслідувань, Національною поліцією та Службою безпеки України мають провести швидкий аудит пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим державним посадовцям.

Водночас міністерство охорони здоров'я та міністерство соціальної політики мають невідкладно винести на розгляд уряду законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК, наголосив Шмигаль.

"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - зазначив він у дописі в Telegram.

Відставка Костіна через фальшиві інвалідності прокурорів

Цьому рішенню уряду передували масштабні викриття підробних висновків МСЕК. Зокрема, в СБУ повідомили про понад чотири тисячі скасованих в ході перевірки висновків про інвалідність.

22 жовтня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що йде у відставку, оскільки несе політичну відповідальність за ситуацію з фальшивими інвалідностями прокурорів. Причиною стало те, що українське видання Цензор.НЕТ зробило публікацію, у якій поіменно назвали 49 посадовців керівництва Хмельницької обласної прокуратури, що мають інвалідність другої групи. В ході службової перевірки, яку ініціював Офіс генпрокурора, їхнє число зросло до 61. 50 з них оформили інвалідність після початку повномасштабного російського вторгнення.