Кабмін затвердив 55 млрд грн на виробництво зброї в 2025

Український уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік. Він передбачає 55 мільярдів гривень видатків на виробництво зброї.

Кабінет міністрів України підтримав проєкт державного бюджету на 2025 рік, у якому передбачено понад 55 мільярдів гривень на розвиток виробництва озброєння та військової техніки.

Про це у вівторок, 12 листопада, повідомляє міністерство стратегічних галузей промисловості. Для порівняння, у 2024 році на оборонну галузь було виділено близько 51 мільярда гривень.

Із загальної суми 54,55 мільярда гривень призначені для розробки та впровадження нових технологій, розширення виробничих потужностей та нарощення виготовлення оборонної продукції.

Пів мільярда гривень - на кредити для оборонних підприємств

Решта 500 мільйонів гривень передбачені на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Ця програма була створена цього року, і дає можливість виробникам брати кредити під п'ять відсотків річних, а решту відсотків покриватиме держбюджет.

Бюджет ще має бути ухвалений Верховною Радою.