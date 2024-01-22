Україна може на 50 років заборонити все сполучення з РФ

Кабінет міністрів України внесе на розгляд Ради нацбезпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на 50 років заборони автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного сполучення з Російською Федерацією.

Кабінет міністрів України внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування строком на 50 років заборони автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного сполучення з Російською Федерацією. Про це йдеться у розпорядженні українського уряду від 19 січня 2024 року № 39-р.

Зокрема, уряд пропонує заборонити пряме повітряне сполучення України з Росією, а також використання повітряного простору України для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками чи експлуатантами яких є юридичні особи - резиденти РФ.

Також передбачається заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них), зареєстрованих на території Росії, заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу для осіб, пов'язаних з РФ, а також залізничного рухомого складу, що зареєстрований чи взятий на облік залізницями Росії.

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Крім цього, Кабмін пропонуватиме заборонити плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України суден під прапором РФ, суден, власником яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані в Росії, юрособи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи акціонерами яких є громадяни РФ, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовані санкції.

Під заборону підпадатиме плавання суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, а також суден, що перебувають під наглядом федеральної автономної установи "Російський морський регістр судноплавства" (Russian Maritime Register of Shipping’s) та федеральної автономної установи "Російський річковий регістр" (Russian River Register).

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Також у розпорядженні уряду йдеться про невизнання кваліфікаційних документів моряків, медичних свідоцтв та інших документів, передбачених Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що видані РФ на тимчасово окупованих територіях України. Наостанок Кабмін хоче заборонити працювати на суднах під прапором України морякам, які є громадянами РФ (за винятком осіб, які перебувають на території України на законних підставах).

Міністерство закордонних справ України після набрання чинності рішення РНБО має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та інших держав про застосування цих обмежувальних заходів і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних санкцій.