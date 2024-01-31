Уряд України хоче мобілізовувати декого з засуджених

Уряд України хоче мобілізовувати декого з засуджених31 січня 2024 р.
Внесений до Верховної Ради України після доопрацювання урядом законопроєкт про мобілізацію передбачає можливість призову в армію декого з засуджених осіб.
Законопроєктом пропонується, зокрема, призивати на військову службу під час мобілізації засуджених осіб, котрі звільнені від відбування покарання з випробуванням.
Однак ця норма буде застосовуватися лише добровільно, тобто засуджені з умовним терміном відбування покарання мають самі забажати піди до лав війська.
Читайте також: Сухопутні війська: Здатні підготувати і пів мільйона мобілізованих
Кого це не стосуватиметься?
Водночас у законопроєкті прописано, що ця норма не стосуватиметься тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.
Крім того, не матимуть змоги служити й ті, кого засудили за скоєння протиправних дій під час попередньої служби в війську чи силових структурах за непокору, невиконання наказу, насильство, дезертирство, ухилення від військової служби шляхом самокалічення, розкрадання чи умисне знищення зброї, боєприпасів або військового майна, добровільну здачу в полон або самовільне залишення поля бою, мародерство, воєнні злочини, екоцид, геноцид тощо.
Нагадаємо, доопрацьований урядом законопроєкт у разі ухвалення парламентом в нинішньому вигляді передбачає обов'язкове створення електронного кабінету призовника та можливу видачу в ньому е-повісток. Крім того, пропонується запровадити каральні заходи проти ухилянтів, зокрема арешт коштів через суд.