Уряд спростив переведення між військовими частинами

Уряд спростив переведення між військовими частинами12 листопада 2024 р.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить швидше переводити солдатів між військовими частинами через застосунок "Армія+".
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook у вівторок, 12 листопада.
72 години на розгляд заявки військового в "Армія+"
Починаючи з 15 листопада солдати Збройних сил України ( ЗСУ) можуть подати заявку через застосунок "Армія+". "Тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен", - розповів Умєров.
Кадровий центр ЗСУ опрацьовуватиме подані документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин.
За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримає сповіщення про затвердження переведення в застосунку, а у випадку відмови - роз'яснення причин.
Передбачено також захист прав військових: необґрунтовані відмови переглядатимуться міністерством оборони.
Переведення можна буде робити не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби в поточному підрозділі.