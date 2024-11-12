  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Уряд спростив переведення між військовими частинами

Євгенія Наконечна
12 листопада 2024 р.

Солдати, які хочуть змінити місце служби за власним бажанням зможуть зробити це через застосунок "Армія+". Їх заявку мають розглянути протягом 72 годин.

https://p.dw.com/p/4mvrC
Український солдат під Бахмутом (ілюстративне фото)
Українським військовим спростили переведення в арміїФото: Sergey Shestak/AFP/Getty Images

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить швидше переводити солдатів між військовими частинами через застосунок "Армія+".

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook у вівторок, 12 листопада.

72 години на розгляд заявки військового в "Армія+"

Починаючи з 15 листопада солдати Збройних сил України ( ЗСУ) можуть подати заявку через застосунок "Армія+". "Тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен", - розповів Умєров.

Кадровий центр ЗСУ опрацьовуватиме подані документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин. 

За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримає сповіщення про затвердження переведення в застосунку, а у випадку відмови - роз'яснення причин.

Передбачено також захист прав військових: необґрунтовані відмови переглядатимуться міністерством оборони.

Переведення можна буде робити не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби в поточному підрозділі. 

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський

Українська армія вміє дивувати та досягати результатів - Зеленський

Українська армія вміє дивувати та досягати результатів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на тлі військових дій у Курській області заявив, що "українська армія вміє дивувати".
Конфлікти8 серпня 2024 р.
Чоловік у черзі до ТЦК

В Україні запровадять повістки з QR-кодом

В Україні запровадять повістки з QR-кодом

Міноборони вже тестує функціональність та готується запровадити повістки з QR-кодом. Цей код можна буде сканувати через застосунок "Резерв+".
Конфлікти2 жовтня 2024 р.
Військовий зі смартфоном (архівне фото)

У "Резерв+" відтепер можна оформити відстрочку від мобілізації - Умєров

У "Резерв+" відтепер можна оформити відстрочку від мобілізації - Умєров

Через застосунок "Резерв+" відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації люди з інвалідністю і студенти. В подальшому цей функціонал обіцяють поширити і на інші групи людей, як мають право на відстрочку.
Суспільство9 листопада 2024 р.