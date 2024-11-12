Уряд спростив переведення між військовими частинами

Солдати, які хочуть змінити місце служби за власним бажанням зможуть зробити це через застосунок "Армія+". Їх заявку мають розглянути протягом 72 годин.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить швидше переводити солдатів між військовими частинами через застосунок "Армія+".

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook у вівторок, 12 листопада.

72 години на розгляд заявки військового в "Армія+"

Починаючи з 15 листопада солдати Збройних сил України ( ЗСУ) можуть подати заявку через застосунок "Армія+". "Тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен", - розповів Умєров.

Кадровий центр ЗСУ опрацьовуватиме подані документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин.

За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримає сповіщення про затвердження переведення в застосунку, а у випадку відмови - роз'яснення причин.

Передбачено також захист прав військових: необґрунтовані відмови переглядатимуться міністерством оборони.

Переведення можна буде робити не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби в поточному підрозділі.