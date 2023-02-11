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Польсько-український кордонФото: Leon Kügeler/BMEL/photothek/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Уряд розширив категорії держслужбовців для виїзду за кордон

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Тепер виїхати за межі України мають право держслужбовці, які самостійно виховують дитину, та держслужбовиці, діти яких перебувають за кордон за умови надання підтверджуючих документів.

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Кабінет міністрів України розширив перелік категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон, повідомляється у суботу, 11 лютого, у Telegram Державної прикордонної служби України.

Так, жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.

Для цього вона має надати закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Крім того, виїхати також можуть чоловіки, які перебувають на державній службі і самостійно виховують дитину. Обов'язковою умовою цього є надання документів, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Наприкінці січня Кабінет міністрів на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони заборонив виїзд чиновників і державних службовців з України під час війни, за винятком службових відряджень, поїздок з метою лікування та через смерть рідних. Однак в кожному випадку держслужбовцям необхідно надавати відповідні підтвердження необхідності виїзду.

Рішення після скандалів 

До такого рішення в Україні вдалися після низки скандалів за участю народних депутатів та чиновників через відпочинок за кордоном або поїздки з особистою метою. 

Йдеться, зокрема, про заступника генерального прокурора Олексія Симоненка, якому закидають, що він їздив у відпустку в Іспанію на розкішний курорт на автомобілі львівського підприємця. Також українці обурилися й діями народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка, який зустрічався з українською громадою в Таїланді.

Читайте також: Прикордонники пояснили, як жінки-держслужбовці можуть виїхати за кордон

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